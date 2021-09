Alfonso Signorini smentisce: 'Al GF Vip nessun super cachet per i concorrenti'

Alfonso Signorini sulle pagine del suo giornale, Chi, quello che dirige con successo ormai da molti anni, smentisce i rumors sui cachet altissimi di alcuni dei partecipanti del GF Vip, al via lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. “Nessun super cachet per i concorrenti”, precisa il giornalista e conduttore tv 57enne.

Signorini quando gli si domanda chi tra il cast sia stato più difficile convincere, rivela: “Forse Katia Ricciarelli, che ha paura della condivisione. Ma per il resto sono venuti tutti volentieri. E non per i soldi, perché non ci sono più i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Hanno accettato perché lo volevano fare”.

VIDEO

Il presentatore conferma che l’ex di Paola Barale avesse chiesto alla produzione dello show ben 500mila euro per stare nella Casa pochi giorni e non solo: c’è pure chi avrebbe accettato per soldi: "Assolutamente sì: c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché si sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi”.

Così ha messo insieme un cast importante e che sente molto ‘suo’: “La parola giusta è eterogeneità. Ho cercato di assemblare tutti i colori possibili, tenendo presente che l’attenzione del pubblico è rivolta alle storie delle persone che entreranno nella Casa. Provengono tutte da esperienze diverse, si passa dalla leggerezza al dramma, ma ogni concorrente ha un pezzo di vita che deve ritrovare, cercando tra gli affetti più nascosti”.

Al GF Vip ci saranno: Francesca Cipriani, showgirl, ex Pupa, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Soleil Sorgè, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Manuel Bortuzzo, nuotatore, Raffaella Fico, diventata famosa proprio al GF ‘nip’, modella e showgirl, Jo Squillo, cantante, dj, conduttrice di programmi fashion, Katia Ricciarelli, cantante lirica, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, Samy Youssef, modello, Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, Davide Silvestri, attore, Carmen Russo, showgirl, Miriana Trevisan, showgirl, Gianmaria Antinolfi, imprenditore noto per un breve flirt con Belen Rodriguez, Giucas Casella, illusionista, ex naufrago dell’Isola, Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, principesse, Manila Nazzaro, conduttrice, ex Miss Italia, e Aldo Montano, campione olimpico di scherma.

Finora si sa quando il GF Vip inizierà ma non quando finirà, Signorini chiarisce: “Neanch’io so se devo preparare lo smoking. L’anno scorso avrei dovuto fare tre mesi e sono diventati sei, quest’anno potrebbe essere lo stesso, ma dipende anche dall’evoluzione del programma. La tv è fatta di incognite”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/9/2021.