Le figlie gemelle di Matilde Brandi in lacrime nello studio dell'Isola: parlano con la mamma e si commuovono

Non se lo aspettava. Al momento delle nomination Matilde Brandi esplode di gioia. In studio ci sono le sue figlie gemelle. Aurora e Sofia parlano con la mamma in Honduras e si commuovono. Le due ragazze, 18 anni, scoppiano in lacrime felici. Anche la showgirl 55enne in collegamento dalla Palapa prova un'emozione fortissima.

“Avete fatto delle sorprese bellissime - esordisce la Brandi - Io so che le mie figlie non potranno mai venire perché vanno a scuola. Però una letterina, a mamma, scrivetemela”. Le ragazze la ascoltano in silenzio e ridono divertite dalle sue parole.”Lo sai benissimo che le tue figlie devono assolvere a certi compiti e quindi…ti voglio far parlare con loro, Aurora e Sofia”, replica Vladimir Luxuria. Matilde rimane a bocca aperta.

La soubrette piange, anche le figlie non si trattengono. “Ti vogliamo bene, siamo fiere di te. Brava che no ti è ancora uscita la giugulare. Sei riuscita a resistere fino ad ora. Siamo bene, stai tranquilla. Cerca di mangiare. Stanno tutti bene, ti salutano tutti, sono orgogliosi di te”, sottolineano. E ancora: “Ci hai fatto piangere in televisione, mannaggia a te! Ti vogliamo bene”. Matilde con voce rotta precisa: “Vi voglio bene anche io, grazie che siete venute. Vi amo oure io”.

Il momento è toccante e non lascia indifferenti neppure gli altri. Anche Sonia Bruganelli, opinionista del reality, è colpita. “Grazie Vladimir, per me era fondamentale sapere questo, perché io ce la sto mettendo tutta - aggiunge la Brandi - Io sono una normale, non sono una che attacca. Cerco sempre di stare un passo indietro e aiutare chi posso”. Poi fai nomi dei compagni che vorrebbe mandare al televoto.