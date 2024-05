L’ex showgirl 51enne ormai vive nel suo ranch in Piemonte insieme ad Andrea ‘Drew’ Mischianti, 57 anni

E’ felice, nonostante l’addio alla tv: svela come l’ha conquistata il suo nuovo lui

Natalia Estrada, ex moglie di Giorgio Mastrota, ex compagna di Paolo Berlusconi, ha trasformato la sua esistenza. Vive nel suo ranch in Piemonte insieme ad Andrea ‘Drew’ Mischianti, 57 anni, istruttore di equitazione e cowboy: stanno insieme da ben 17 anni. L’ex showgirl 51enne spiega quanto è cambiata la sua vita dopo l’addio alla tv. “Sto sempre in stivali e camicia western, coi tacchi oggi cammino traballante”, dice a Gente.

''Sto sempre in stivali e camicia western, coi tacchi oggi cammino traballante'': Natalia Estrada spiega quanto è cambiata la sua vita dopo l'addio alla tv

Natalia ogni giorno si alza alle 5.30. “La prima cosa che faccio è sorridere, poi inizio a cucinare con la carne del nostro bestiame: ragù, tartare, hamburger, empanadas. Subito dopo faccio il giro nel ran-ch per dare da mangiare ai cavalli, poi si comincia a montare, a domare i puledri, a svolgere tutti i compiti per il benessere degli animali, per garantire loro un’esistenza felice. La giornata scorre veloce, col cappello sempre in testa per proteggermi da sole, freddo e pioggia. La sera, dopo essermi rimessa ai fornelli con le cuffie e la musica western nelle orecchie, si cena senza guardare la televisione perché non ce l’ho dal 2007. Alle 21 sono cotta. Stanca ma felice”, racconta.

Non ha alcun rimpianto dei riflettori, anche recentemente ha detto di no alla televisione. Un tempo famosa per la sua sensualità latina, la Estrada dice: “Resto sempre come quella ragazza, seppur un po’ più stagionata. In testa, per praticità, porto i capelli corti, con il ciuffo e un po’ rasati dietro. Quanto al look, sono sempre in jeans, cappello, stivali e camicia western. Con i tacchi oggi cammino traballante come la sorellastra di Cenerentola, ho perso l’allenamento e poi non sono pratici nei boschi! A volte provo gli abiti dei varietà che ho nell’armadio e non mi ci vedo più. Ma ci entro ancora, sa!”.

L’ex showgirl 51enne ormai vive nel suo ranch in Piemonte insieme ad Andrea ‘Drew’ Mischianti, 57 anni

E’ ancora in formissima. “Mangio sano, secondo una dieta tutta mia, e molte proteine nobili, mi muovo sempre e cerco di sorridere tanto, così le rughe vengono all’insù e contagio col buon umore chi ho accanto”.

Mischianti le ha regalato gioia. “Ci siamo conosciuti a Roma, io ero madrina di una manifestazione equestre e Drew era il direttore artistico. C’è voluto parecchio vissuto prima che tra noi la conoscenza diventasse qualcosa di diverso. Con il tempo ho seguito istinto e cuore e trovato il coraggio di lasciare una carriera avviata per una nuova vita. Più semplice, itinerante, autentica, che mi somigliava di più. Drew e io stiamo insieme 24 ore su 24, condividiamo tutto e, credetemi, senza mai litigare”, spiega del compagno.

E’ felice, nonostante l’addio alla tv: svela come l’ha conquistata il suo nuovo lui

Lui l’ha conquistata con qualità che ritiene essenziali: “Il suo essere vero, determinato, rispettoso e sensibile: scrive, dipinge ma in pochi lo sanno. Sin da subito Drew faceva quello che diceva, non millantava, ed era sempre coerente”, rivela Natalia, nonna di Sasha e Marlo, figli della sua Natalia, 29 anni, avuta da Mastrota.