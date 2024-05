''Avete un'ossessione'': Andreas Muller sbotta dopo le critiche per la corsa in taxi con le figlie neonate senza seggiolino

Il ballerino 27enne contro chi gli fa appunti inopportuni: dice la sua senza scampo

Il compagno di Veronica Peparini si arrabbia per le osservazioni negative ricevute

Condivide il primo viaggio in treno e in taxi delle gemelle partorite da Veronica Peparini il 18 marzo scorso. Con loro c’è anche Olivia, 10 anni, la secondogenita che la coreografa 53enne ha avuto dall’ex marito Fabrizio Prolli (è mamma pure di Daniele, 16 anni). Andreas Muller è felice, ma improvvisamente cambia tutto. Il ballerino 27enne sbotta dopo le critiche ricevute. In tanti gli puntano il dito contro dopo aver fatto una corsa in taxi con le figlie neonate senza seggiolino. “Avete un’ossessione”, sottolinea.

"A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza - precisa Andeas - Non si tratta del diritto di parola e di pensiero si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca**o è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi quindi a tal proposito rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto”.

Muller pubblica nelle sue storie Instagram alcune informazioni su come si può viaggiare in taxi con dei bambini: non è obbligatorio l’uso del seggiolino. E continua: “Poi che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io! Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di mer*a, sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione”.

Il danzatore è imbufalito e conclude con del sano sarcasmo: “Da domani comunque mi impegnerò a rispondere solo ai messaggi belli e positivi giuro. Anche perché ogni giorno sarà sempre peggio visto che le fasi dei neonati sono tantissime... Pensa quanto dovrete rompere i cog**oni ancora. Immagina quando una delle mie figlie dirà: 'Oh cazzo'... Probabilmente me la porteranno via”.