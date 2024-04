Juliana Moreira vola in Honduras per fare una sorpresa a Edoardo Stoppa: baci di passione dopo settimane di lontananza

Il naufrago 54enne riabbraccia la moglie 42enne, ma lo fa solo per pochi secondi

Poteva stare con lei più a lungo, ma decide di salvaguardare il gruppo. Juliana Moreira vola in Honduras per fare una sorpresa a Edoardo Stoppa, il 54enne riabbraccia la moglie 42enne, ma lo fa solo per pochi secondi, per l’esattezza 30. Baci di passione dopo settimane di lontananza tra i due. L’ex inviato di Striscia la Notizia piange emozionato.

Vladimir Luxuria pone Stoppa davanti a un bivio. Per incontrare la madre dei suoi due figli, lui dovrà rinunciare a una parte o tutto il riso destinato ai naufraghi in una settimana. La brasiliana non ha dubbi: “Edoardo non dirà mai di sì, conserverà il riso per il gruppo. Sono venuta a vuoto”.

Edoardo vede la Moreira a distanza, lei è su una zattera in mezzo al mare, a pochi metri da lui. Deve scegliere. Se stare con lei per un minuto, che sarà ‘gratuito’, o più minuti, ma tutto il tempo eccedente ridurrà il riso per il gruppo. La consorte lo invita a non penalizzare gli altri. Così lui corre da lei: abbracci e baci. Tante lacrime. Ma ancora prima che scadano i rimanenti 30 secondi, per non perdere neppure un po’ di riso, Stoppa torna a riva. Nonostante abbia detto: "Per me è più dura stare lontano da lei che la fame".

Tutti in studio applaudono il momento emozionante, sono anche fieri del rispetto mostrato verso i compagni d’avventura da Stoppa, che si dimostra sempre più leader al reality. Gli elogi per il papà di Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011, e Sol Gabriel, venuto al mondo il 29 agosto 2015, sono infiniti.