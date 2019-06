Emma Marrone nel film di Muccino sarà una mamma: 'Ci ho messo un anno per dire di sì'

Emma Marrone nel nuovo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni”, sarà una mamma. E’ felice di avere accettato la sua prima prova da attrice. La cantante 35enne, però, ci ha messo un anno ad accettare la proposta del regista di recitare sul set.

Un corteggiamento durato un anno. Emma Marrone ha detto di sì e nel film di Muccino sarà mamma, reciterà col pancione. Pure il cambio look l'ha fatta essere titubante, da bionda a mora. Poi ha detto di sì e ha deciso di lanciarsi nella nuova avventura. Un anno per decidere, ma l’entusiasmo del progetto e un cast eccezionale l’hanno convinta.

"Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura.Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… Ma ci voglio provare .. voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita.Incrociate le dita per me .. e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali.. ma adesso sapete il perché!”, ha comunicato ai fan sul social l’artista.

L’ex Amici, come riporta Chi, spiega: “Quando Gabriele me lo ha chiesto ero titubante. Ci ho messo un anno per dire di sì”. Ora ne è felice. Sul suo profilo comunica tutta la sua gioia: “Quello che sto facendo è bellissimo. Sto imparando tantissime cose nuove. Sto scoprendo dei lati di me stessa che ignoravo totalmente. E’ davvero tutto incredibile. La vita mi sorprende ogni giorno. Lasciate che la vita vi attraversi. Non alzate nessun muro. Non imponetevi mai nessun limite. Lasciate scorrere tutta la vostra energia. Sempre”.

L’uscita del film è prevista per il 13 febbraio 2020. Emma sogna in grande e recitando appaga momentaneamente il suo sogno di essere madre. I fan impazziscono per lei, non vedono l’ora di poterla ammirare sul grande schermo.