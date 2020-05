Ilary Blasi e Francesco Totti, primo giro per Roma dopo la quarantena: con la mascherina non li riconosce nessuno! Foto

Ilary Blasi e Francesco Totti si concedono il primo giro per Roma dopo la quarantena chiusi nella loro villa con i tre figli, Cristian, 14 anni, Chanel 13, e Isabel, 4. Vanno in giro con la mascherina, rigorosamente nera, in tono con il loro abbigliamento casual che indossano, e non li riconosce nessuno. Il giorno prima della fine del lockdown la conduttrice 39enne e l’ex calciatore 43enne si concedono una lunga passeggiata in centro. Arrivano in motorino con altri amici.

Il cuore della Capitale è ancora semi deserto. Il traffico è quasi inesistente e anche per le vie, mentre Totti e Ilary passeggiano, di gente in giro ce n’è ben poca. La coppia, con i volti semi coperti dalle mascherine, si gode l’anonimato. Francesco e la moglie camminano indisturbati, per una volta non continuamente bloccati dai fan in cerca di un selfie o di un autografo. E’ una sensazione strana per i due: quando gli ricapiterà più?

Di solito assediati dagli ammiratori, Francesco Totti e Ilary Blasi si regalano una domenica da perfetti sconosciuti nella città che tanto amano.

Visitano indisturbati Piazza Navona, si fanno una foto davanti al Pantheon, osservano la Città Eterna per una volta silenziosa. Già da oggi, con la ripresa delle attività, non sarà più così.

I due se la godono soli, soletti, romantici e appassionati, felici di essere liberi di camminare senza essere riconosciuti, come fossero semplici turisti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2020.