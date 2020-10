Maria De Filippi ha fatto una confessione a sorpresa: ha ammesso di guardare almeno in parte ‘Ballando con le Stelle’. Si tratta del programma del sabato sera di Raiuno che si scontra spesso contro le sue creature tv. In questo periodo è concorrente di ‘Tu si que vales’ (altre volte lo è stato di ‘C’è posta per te’). Le trasmissioni della De Filippi sono però registrate, mentre il prime time di Milly Carlucci è in diretta.

L’ammissione è arrivata su Radio Capital, nel programma di Selvaggia Lucarelli, che è una giurata di ‘Ballando’. “Il sabato sera siamo l’una contro l’altra, per il resto ci si vuole bene”, ha scherzato la 46enne intervistando Maria. Quest’ultima ha quindi replicato: “Io guardo su e giù, tu non puoi ma io sì perché siamo registrati noi, quindi guardicchio da una parte e dall’altra”.

Selvaggia a questo punto le ha chiesto se condivida o meno i suoi giudizi spesso taglienti sui concorrenti di ‘Ballando’: “Sei d’accordo con i voti che do?”. La 58enne ha preferito però glissare: “Non mi far spingere su questo perché non vorrei innescare micce inutili”.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2020.