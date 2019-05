Miriam Leone splendida con l’abito monospalla Gucci a Cannes 2019: l’attrice è la vera star del festival e lascia tutti a bocca aperta

A Cannes 2019 red carpet da diva per Miriam Leone, super chic

La 34enne è favolosa, sembra una dea con il vestito bordeaux con il mantello

Miriam Leone incanta tutti a Cannes 2019. L’attrice siciliana fa passerella sul red carpet e lascia tutti a bocca aperta: è lei la vera diva della settima giornata del festival con l’abito Gucci monospalla in lamé plissettato. Si prende Cannes 2019. Miriam Leone calca il tappeto rosso in occasione della premiere del film “La Belle Epoque”, film di Nicolas Bedos presentato fuori concorso alla rassegna francese. La proiezione fa il pieno di attori francese sulla Croisette, da Fanny Ardant a Isabelle Adjani, passando per Marion Cotillard e Julie Gayet. E’ la 34enne, però, a catturare maggiormente l’attenzione dei media. A Cannes 2019 l’ex Miss Italia e attrice della serie “1992” e de “I Medici” indossa un bellissimo abito rosso scuro targato Gucci in lamé plissettato monospalla bordeaux con mantello. Cammina altera, come fosse una dea. Porta lunghi orecchini pendenti e l’anello con il felino della maison fiorentina che richiama il suo cognome. Per lei quest’anno è la seconda volta a Cannes, ad aprile scorso era tra i giurati dell’International Series Festival, la nuova sezione del festival dedicata alle serie tv.

