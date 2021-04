Panico a Supervivientes: Valeria Marini ha intossicato gli altri naufraghi?

Scene di panico e attimi di paura a ‘Supervivientes’, edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Sono stati tre i naufraghi che si sono sentiti male e hanno vomitato più volte. Tra questi anche Valeria Marini. La causa del disagio sarebbe da ricercarsi proprio in una scelta, forse non troppo ponderata, della showgirl italiana. Durante una prova ricompensa la 53enne ha infatti messo le mani su 6 uova. Presi dalla fame, i naufraghi avrebbero voluto mangiarle. Ma qui è sorto un problema, perché non sapevano come cucinarle. Alla bionda di origini sarde è venuto in mente di berle crude. Lo ha fatto insieme ad altri due concorrenti. Poco dopo però l’idea non è sembrata così ben ragionata visto che si sono sentiti male, con ogni probabilità intossicati proprio da uova non più fresche (le altre sono state buttate).

Dopo questo fatto Valeria ha provato a farsi perdonare andando a pescare dei granchi. In acqua è però stata puntata da una medusa. Insomma, un inizio di reality non proprio brillante per Valeriona. A quanto pare però gli ascolti del programma in Spagna vanno bene, tanto che giovedì prossimo andrà in diretta scalzando anche la “nostra” Isola. Su Canale5 domani sarò trasmessa infatti una puntata registrata proprio per far posto in Palapa ai concorrenti iberici.

Telecinco, il canale su cui va in onda il format, è infatti il gemello spagnolo di Canale5. La produzione sta sfruttando la stessa struttura per entrambe le edizioni. Un risparmio di costi non indifferente che però sta costringendo il “baraccone” di Ilary Blasi a fare delle rinunce…

Scritto da: la Redazione il 14/4/2021.