Silvia Provvedi è incinta di 5 mesi: nuova casa per la mora di Le Donatella

Silvia Provvedi è incinta. La mora 25enne, ex di Fabrizio Corona, aspetta un bebè, per la gioia del suo compagno, Giorgio De Stefano. E’ al quinto mese di gravidanza, come svelato da Chi. Sul social ancora non mette in mostra il pancino, preferisce non mostrarsi al momento da mamma ai follower e vivere così il magnifico periodo della dolce attesa in privato, ai fan però annuncia che ha una nuova casa.

Ha cambiato abitazione, tutto per il bebè in arrivo. Silvia Provvedi nelle sue IG Stories si riprende con l’obiettivo del suo smartphone in primo piano. Nella breve clip condivisa scrive: “New home”. Ha traslocato in un appartamento in cui convive con il suo ‘Malefix’, uno dei proprietari del ristorante Oro a Milano con cui ormai è felice da quasi due anni.

I due, in attesa di diventare genitori, se ne stanno comodi sul divano. Silvia è accoccolata sulle sue gambe e si gode il tempo del relax insieme a lui.

Spera di avere una femminuccia, lo avrebbe confessato alle amiche, lo scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La nascita del suo primo figlio è prevista per la fine di maggio e i primi di giugno, a primavera inoltrata. Poi ci saranno le nozze. Intanto la nuova casa già c’è, quella in cui arredare con cura la cameretta che accoglierà il bebè, forse una bambina.

