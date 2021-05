Sophie Codegoni si è rifatta il seno: le foto prima e dopo

Sophie Codegoni ha rifatto il seno. Lo annuncia ai follower condividendo un ironico video pubblicato su Tik Tok in cui si fa vedere prima e dopo l’intervento. L’ex tronista di Uomini e Donne 19enne, che i gossip svelano molto vicina a Nicolò Zaniolo negli ultimi giorni, desiderava da tempo aumentare il volume delle sue mammelle: in una serie di storie sul social racconta il perché.

“Oggi vi devo dire una cosa”, esordisce la Codegoni. Poi pubblica il video in cui fa vedere il confronto tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ l’intervento. “E’ stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori - sottolinea la bionda - Sono contenta. E’ una cosa che volevo fare da una vita. Parliamo delle tettone. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno: mi dava fastidio. Quindi dopo un po’ avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”.

“Ho fatto una visita, mi hanno consigliato di riempirlo - prosegue Sophie - Poi io ho aumentato un pochino la grandezza, ho fatto una terza piena”. Non ha provato molto dolore nel post operazione, ha solo fatto fatica a smaltire un po’ l’anestesia.

E’ andato tutto benissimo, Sophie Codegoni è soddisfatta. “Me l’hanno fatto sopra il muscolo, che a quanto pare fa meno male di sotto il muscolo - prosegue parlando dell’intervento di mastoplastica additiva - Sono stata a letto solo un giorno. Bisogna stare attenti, non fare sforzi, evitare i movimenti con le braccia. E’ stranissimo perché ti senti proprio un peso diverso addosso. Per due o tre giorni stavo gobba per questo. Ho ancora i punti, vado a toglierli domani e faccio l’ultima visita”. Non vede l’ora di poter togliere il reggiseno, quello post chirurgia mammaria per far stabilizzare le protesi, e farsi vedere in tutto il suo splendore col seno ‘nuovo’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2021.