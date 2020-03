Valentin Alexandru Dimitru ammette la storia d'amore con Francesca Tocca

Valentin Alexandru Dimitru ammette per la prima volta la storia d’amore con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, ballerina professionista di Amici con cui la relazione sarebbe nata mentre il ragazzo era un concorrente del talent show. Il danzatore scrive la sua verità in una serie di post pubblicati nelle sue IG Stories, poi, però, cancella tutto. La 30enne, che con Todaro con cui è sposata dal 2014, ma con cui balla da quando aveva 16 anni, ha una figlia, Jasmine, 7 anni, reagisce male e smette di seguire Valentin sul social: lo blocca.

Dopo tanti gossip sulla relazione tra Valentin e Francesca, sempre appassionati nelle loro esibizioni ad Amici 19, ecco che arrivano le dichiarazioni del ballerino nato a Bucarest, in Romania. Il 22enne spiega che la storia d’amore è nata mesi fa.

“Voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca Tocca. Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi, in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere. Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici (ottobre 2019). Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci”, esordisce Valentin.

“Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino. Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione - continua Alexandru Dimitru - tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c'era più niente tra loro. Appena tornato in Italia a inizio gennaio ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo e così, tra di noi, piano piano si è creato un sentimento molto forte (per questo avevamo quella confidenza nella sala da ballo)”.

Valentin poi confessa che ora è finito tutto: “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro. Forse tutti e due ci siamo lasciati trasportare da sentimenti molto forti, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro”.

Il ragazzo si scusa per quello che è accaduto tra lui e Francesca mentre era uno dei talenti di Amici 19: “Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.

Le voci sulla relazione tra Valentin e Francesca hanno cominciato a circolare settimane fa, quando il danzatore ha abbandonato lo show auto eliminandosi durante una puntata del serale , dopo aver discusso animatamente con Maria De Filippi. Un filmato dietro le quinte ha mostrato poi un’accesa lite tra lui e la Tocca in sala prove. I gossip si sono fatti vorticosi. Intanto parrebbe che Francesca e il marito, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, si siano lasciati veramente: nessuna conferma se l’addio sarebbe arrivato effettivamente lo scorso ottobre o in seguito, a causa dei rumors sulla liaison con il tenebroso Valentin.

