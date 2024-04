Il 27enne si esibisce nello show in prima serata di Chiara Francini “Forte e Chiara", su Rai1

Sul social risponde alle domande dei follower: Ginevra e Penelope lo hanno reso felicissimo

Andreas Muller si regala la sua prima volta in tv da papà. Dopo la nascita delle gemelline, messe al mondo dalla compagna 53enne Veronica Peparini lo scorso 18 marzo, il ballerino 27enne si esibisce nello show di Chiara Francini, Forte e Chiara, in onda in prima serata su Rai1. Le sue donne da casa fanno il tifo per lui entusiaste. Nelle sue storie l’ex vincitore di Amici racconta quanto sia felice per l’arrivo di Penelope e Ginevra. “Dopo essere diventato padre mi sento invincibile, il più figo del mondo”, svela, rispondendo alle domande dei follower.

''Dopo essere diventato padre mi sento invincibile, il più figo del mondo'': Andreas Muller per la prima volta in tv dopo la nascita delle gemelline

Andreas non rimpiange nulla sella sua ‘vecchia vita’. Le gemelle sono omozigote, però rivela: “Pur essendo omozigoti, per noi sono completamente diverse”. Le figliolette quando saranno più grandi potranno scegliere quel che desiderano, non per forza la danza, come attività sportiva. Anzi, Muller è persino contrario: “Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono, ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine. Notizia shock! Ma è la verità”.

Il 27enne si esibisce nello show in prima serata di Chiara Francini “Forte e Chiara", su Rai1

L’artista quando deve raccontare le sue emozioni, dice: “Non si può spiegare secondo me… Eppure mi piacerebbe proprio raccontare la paternità soprattutto quando si è giovani… E’ una cosa meravigliosa. Per tanti può sembrare un ostacolo, io invece realizzo di sentirmi vivo in questo mondo così strano”.

Sul social risponde alle domande dei follower: Ginevra e Penelope lo hanno reso felicissimo

Andreas fa sapere che Veronica, il suo “supereroe”, sta benissimo. Poi aggiunge: “Mi sento invincibile. Mi sento indispensabile. Mi sento il più figo del mondo”.