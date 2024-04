''Quando mi sono vista per la prima volta è stato uno shock'': l’attrice Olivia Munn rivela di essere crollata quando si è guardata allo specchio dopo la doppia mastectomia

La 34enne lo scorso anno si è sotto posta al delicato intervento per un cancro al seno

A soli 33 anni la malattia l’ha colpita e in pochi giorni è finita sotto ai ferri

Durante l’operazione di 10 ore le sono stati rimossi entrambi i seni

Quando si è vista per la prima volta in quel modo, è letteralmente crollata

L’attrice Olivia Munn ha raccontato dello shock vissuto quando si è guardata allo specchio dopo aver subito una doppia mastectomia.

L’attrice americana a soli 33 anni ha scoperto di avere un cancro al seno. E’ successo circa un anno fa.

Oggi 34enne, ha ripercorso i momenti più difficili dell’esperienza con il settimanale ‘People’.

Olivia Munn, 34 anni, si è sottoposta a una doppia mastectomia quando ha saputo di avere un cancro in entrambi i seni

Olivia, che è mamma di Malcom, avuto due anni fa con il compagno John Mulaney, ha affermato con il magazine: “Ti rendi conto che al cancro non importa chi sei, non importa se hai un bambino o se non hai tempo”.

“Ti viene incontro e non hai altra scelta che affrontarlo a testa alta”, ha sottolineato.

Il 24 maggio 2023, meno di un mese dopo la diagnosi, ha così subito un’operazione chirurgica durata ben 10 ore durante la quale le sono stati tolti entrambi i seni.

L'attrice americana è stata in sala operatoria per ben 10 ore

“Ho davvero cercato di farmi trovare pronta, ma la verità è che nulla avrebbe potuto prepararmi per come mi sarei sentita, come sarebbe stato, come l’avrei gestito emotivamente. È stato molto più duro di quanto mi aspettassi”, ha fatto sapere.

Quando ha tolto i bendaggi alcuni giorni dopo l’intervento, è stato tutto molto duro: “Mi sono vista per la prima volta ed ero scioccata. È stato incredibilmente difficile”.

Quando si è vista allo specchio dopo che le erano stati tolti i seni, è crollata

“È stato uno shock. È stato uno shock per il mio sistema. Ho passato un periodo molto difficile, ricordo che mi guardavo allo specchio con lui (il suo medico, ndr) e non provavo alcuna emozione, semplicemente ascoltavo quello che stava dicendo”, ha raccontato.

Il momento più duro è stato quando è rientrata a casa dopo la visita di controllo.

Olivia dopo l'intervento, commossa

“Quando sono tornata a casa, mi sono spogliata e mi sono guardata di nuovo allo specchio, ed è stato allora che sono completamente crollata”, ha detto.