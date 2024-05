''Ho sempre avuto un debole per le donne molto più grandi'': Francesca Pascale a 'Belve' racconta aspetti intimi della sua vita

La 38enne, ex compagna di Berlusconi, oggi è sposata con Paola Turci

La 38enne, che ha raggiunto la notorietà grazie alla lunga relazione sentimentale vissuta con Silvio Berlusconi, oggi è sposata con Paola Turci, 59 anni.

Ospite di ‘Belve’ ha parlato di sé stessa con Francesca Fagnani.

Le è stato chiesto se sia vero che da ragazza abbia avuto un legame con un’insegnante del suo liceo.

Francesca Pascale, 38 anni, ospite a 'Belve' ha spiegato di aver sempre avuto un'attrazione per le persone e le donne più grandi di lei, molto più grandi

Ha risposto: “Sì e no. Verosimile. Spiego perché. C’è una cosa che è vera. Ho sempre avuto il debole per le donne più grandi, molto più grandi di me. Quindi le insegnanti, le belle insegnanti erano oggetto di perdizione”.

“Ma non ho mai avuto alcuna relazione con un’insegnante. Altrimenti finiva proprio male”, ha sottolineato.

E’ sempre stata consapevole di provare attrazione anche per le donne: “Da subito, da sempre. Sin da bambina, molto bambina. Ricordo perfettamente da quando avevo circa 8, 9 anni. Non sapevo dare un significato e una spiegazione a quelle sensazioni. Ma ho sempre provato attrazione fisica e mentale nei confronti degli uomini come delle donne. Non mi sapevo definire, ma sapevo che quell’attrazione era reale come oggi, come tutt’ora”.

Ha vissuto il suo naturale orientamento affettivo con grande serenità: “Sì, l’ho vissuta con serenità. Quando sentivo queste emozioni nitide, quando lo raccontavo ai miei amici e alle mie sorelle. Ho provato un po’ di disagio e paura quando sentivo il bisogno di affrontare il temo con mia madre. Avevo voglia di raccontare la mia verità. Credo che mia madre in cuor suo la verità già la sentisse, nonostante avesse poca abitudine nell’affrontare questi temi. Fu straordinario e meraviglioso”.

“Con mio padre non ho mai affrontato il tema perché non c’era proprio la possibilità di farlo. E’ stato un padre autoritario”, ha poi aggiunto.

Francesca si è sempre innamorata anche di uomini più grandi. Questo l’ha spinta a cercare delle risposte.

La Pascale ha detto che Silvio Berlusconi è stata la persona più importante della sua vita

“Ho cercato di andare da un’analista. Non mi è bastato e sono andata da uno psichiatra. Non ho una risposta. Ormai è una costante nella mia vita, mi piacciono le persone più grandi e non me ne faccio un problema. Sono in pace”, ha fatto sapere.

Silvio Berlusconi, che aveva 49 anni più di lei, è stato la persona con la maggiore differenza d’età che abbia frequentato.

Il loro legame era fortissimo: “E’ stata la persona più importante della mia vita. A lui devo la totale gratitudine non solo per la possibilità di farmi raggiungere tutti i sogni che ho nella mia vita. Non è solo questo, non è retorica. E’ stata la persona più importante perché è stato il mio migliore amico, perché è stato il padre che avrei voluto, è stato un amante perfetto - come fidanzato un po’ meno - ed è stato anche il mio maestro”.

Quasi mezzo secolo di distanza anagrafica non era un problema: “Io non le ho sentite, fino all’ultima fase del nostro rapporto. Non la sentivo. Giuro, mai sentito un disagio”.