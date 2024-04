Fabio Caressa festeggia il compleanno con la moglie Benedetta Parodi e i figli e annuncia il libro sui 25 anni di matrimonio: foto

“Buon compleanno amore mio!”, scrive la 51enne, che pubblica gli scatti

“Buon compleanno amore mio!”, scrive la conduttrice 51enne. A corredo del post su Instagram tante foto che raccontano una serata davvero magica e speciale. Fabio Caressa festeggia il compleanno con la moglie Benedetta Parodi e i loro tre figli. Il giornalista e popolarissimo telecronista di Sky Sport celebra i 57 anni al Parioli, ristorante di cucina romana a Milano.

Fabio Caressa festeggia il compleanno con la moglie Benedetta Parodi e i figli e annuncia il libro sui 25 anni di matrimonio

Tutti sorridono. Benedetta abbraccia l’adorato marito. Accanto a lui ci sono Matilde, la primogenita di 21 anni, Eleonora, 19, e Diego, il piccolino della famiglia, che il prossimo 21 luglio compirà 15 anni.

Torta, brindisi e tante coccole condite da sorrisi e allegria. Fabio si prende il calore delle persone a cui vuole più bene: sono loro che gli regalano gioia e gli danno la forza per vivere un’esistenza felice al meglio.

Caressa ha partecipato a Pechino Express con la figlia Eleonora, con cui condivide la grande passione per i viaggi. Lui e Benedetta sono genitori che rispettano molto i loro pargoli. Al Corriere della Sera, dove annuncia il libro sui 25 anni di matrimonio con la Parodi, confessa: “Considero, io, come pure Benedetta, i miei figli come individui che hanno la loro personalità, e sono liberi di fare le loro scelte”.

Tra il volto di Sky Sport e la presentatrice di cooking show la sintonia è massima

Fabio adora il calcio. Ma non solo: un programma con la consorte lo stuzzica: “E’ il sogno della nostra vita: aprire le telecamere sulla nostra cucina e soggiorno. Siamo orgogliosamente una famiglia media: calcio, cucina, figli. Mentre Benedetta sta ai fornelli, io guardo L’Eredità, giochiamo, l’aperitivo, poi arrivano i ragazzi. Ma non in stile Kardashian, ma per trasmettere la gioia di una vita familiare. Come affrontare i problemi di tutti i giorni, le discussioni con i nostri figli”.

Caressa rivela: “Io e Benedetta stiamo scrivendo un libro sui 25 anni del nostro matrimonio. Ci saranno tanti aneddoti, nulla di pruriginoso eh”. Quando gli si domanda il loro segreto per durare così a lungo con la fede ben salda all’anulare, dice: “Rispettare l’altro e la sua libertà; non essere gelosi; parlare sempre e non far sedimentare i problemi”. E conclude: “Sono cresciuto grazie a mia moglie e ai miei figli. La mia generazione ha radicate alcune cose del patriarcato e l’ho capito grazie a loro”.