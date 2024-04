''E' ancora da sistemare'': Fedez mostra emozionato per la prima volta la sua nuova casa ai figli Leone e Vittoria, guarda

Il rapper apre ai bambini di 6 e 3 anni la porta dell’attico di 400 metri quadrati in Piazza Castello a Milano

Ad accogliere i pargoletti c’è la nonna, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, anche manager del 34enne

Fedez, tornato dagli Usa, finalmente svela il suo attico ai bambini che ha avuto dall’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper mostra emozionato per la prima volta la sua nuova casa ai figli Leone e Vittoria. Prima di aprire la porta dell’appartamento acquistato in Piazza Castello a Milano, avverte i pargoletti di 6 e 3 anni che l’abitazione non è ancora completa. “E’ ancora da sistemare, ragazzi, eh!”, sottolinea. I piccoli sono euforici, varcano la soglia: dentro trovano la nonna ad accoglierli a braccia aperte.

Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, anche manager dell’artista, è lì. “Chi c’è?”, dice a voce alta. I bimbi corrono da lei, che con tanto amore li abbraccia entrambi. Leo e Vitto si guardano intorno: il grande salone pare piacergli molto, grazie anche a tutti i gadget che il papà ha messo sui pochi mobili al momento presenti. Sono attratti da soprammobili che paiono giocattoli con cui divertirsi un po’.

Non è tutto. Federico Lucia nell’enorme stanza col pavimento ricoperto di parquet e le vetrate che regalano una bella vista sui tetti del capoluogo lombardo, ha piazzato anche un flipper e un videogioco vintage, di quelli che attraevano tanti ragazzi in sala giochi. I figli non possono che esserne felici e senza farsi pregare ci vanno a giocare.

Vittoria gioca con gli strani soprammobili del padre

Federico è felice che ai pargoli l'appartamento piaccia

Padre attento, Fedez cerca di rassicurare i bambini che in questo momento vivono con un po’ di smarrimento la separazione improvvisa tra lui e l’imprenditrice digitale 36enne. Leone e Vittoria sono la sua priorità, vuole essere presente e attento ai loro bisogni e alle necessità che si presentano con prontezza. Per loro, quando era a Miami, ha preso due opere da Dante Dentoni, un artista argentino che ha trasformato i mattoncini Lego in un mezzo di espressione. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo. “Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà’ sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa”, ha svelato.