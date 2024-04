''Benigno dovrebbe ringraziarci che non mostriamo queste scene'': Vladimir Luxuria commenta duramente l’esclusione dell’attore dall’Isola dei Famosi, le sue parole

La conduttrice ha affrontato la questione durante la puntata di giovedì 18 aprile

Vladimir Luxuria ha commentato l’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi durante la puntata di ieri sera del reality di Canale5.

Ha affermato che l’attore dovrebbe ringraziare la produzione del programma per il fatto che non sono state mostrate le immagini dell’episodio che ha portato alla decisione di escluderlo. Non sarebbero affatto edificanti.

Vladimir Luxuria, 58 anni, affronta la questione dell'esclusione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi nella puntata di giovedì 18 marzo

Nella seconda metà della puntata di ieri sera, la 58enne ha affrontato così la questione: “Voglio venire adesso al naufrago Francesco Benigno, come sapete non è più un concorrente dell’Isola”.

“Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno. Comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento. Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire”, ha aggiunto.

“Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa”, ha continuato.

“Abbiamo deciso di non mostrare le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”, ha proseguito.

La conduttrice ha affermato che Benigno dovrebbe ringraziare la produzione per aver deciso di non mandare in onda le scene di quanto successo

Poi ha voluto commentare in modo più personale: “Quello che ho letto era un comunicato, ora vorrei anche aggiungere qualcosa di mio”.

“Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. E penso che il fatto che noi non mostriamo queste scene, che non sono per niente esemplari, ve lo assicuro perché le ho viste, sia un segnale di rispetto per voi da casa”, ha detto.

“Ma forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrare queste immagini. Chiudiamola qua”, ha concluso.

Non è chiaro cosa sia successo, ma da un paio di giorni si rincorrono diverse ipotesi. Una piuttosto accreditata è quella che Benigno avrebbe esagerato durante un litigio con un altro naufrago, forse Artur, arrivando a brandire un legno, che lui ha però definito un “legnetto”.