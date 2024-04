''E' un terreno delicato, non ne parlo'': Katia Follesa afferma di non aver mai smentito la crisi col padre di sua figlia Angelo Pisani, le sue parole

La comica sottolinea di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo

Era stato Oggi a lanciare la bomba sulla separazione dopo 25 anni insieme

Katia Follesa non ci sta. A Tv Blog afferma di non aver mai smentito la crisi con padre di sua figlia, Angelo Pisani. “E’ un terreno delicato, non ne parlo”, chiarisce.

Era stato il settimanale Oggi a inizio aprile a dare notizia della separazione della comica 48enne e del collega 43enne, legati da ben 25 anni e genitori di Agata, 14 anni. “I due popolari attori, genitori di Agata, avrebbero messo un punto definitivo al loro rapporto già da qualche tempo - aveva fatto sapere il giornale - Ma al momento non ci sono certezze, se non altro ufficiali”.

“La notizia dell’addio non è stata ancora comunicata dai diretti interessati, che continuano a condividere progetti professionali - aveva aggiunto il settimanale - Se è vero che tra i due si è spenta la passione sono ancora vive l’amicizia, la stima e l’enorme affetto che li lega. Per questo gli amici della coppia si augurano che sia solo una delle tante marette passeggere. Ma al tempo stesso mostrano, per la prima volta, una preoccupazione e un pessimismo palpabili”.

Dopo la bomba, sono arrivate alcune dichiarazioni di Katia che parevano smentire categoricamente il crack. Peccato che l’artista neghi categoricamente di averle rilasciate. Quando nel corso dell’intervista in cui parla dei suoi nuovi progetti professionali, le si domanda anche di Pisani, chiedendole se è vero che si siano lasciati, la Follesa replica: “Non rispondo”.

Il giornalista prosegue: “Sul settimanale Diva e Donna leggo: ‘Tutto falso. Io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce’. Insomma ha smentito la rottura?”. Katia ribatte: “Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile”. In riferimento alle dichiarazioni citate, dice: “Sono tutte notizie che lasciano il tempo che trovano. Non abbiamo risposto volutamente. Il motivo è semplice: questa notizia non ha senso di esistere. Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary! Non siamo mai stati inseguiti dai paparazzi, non siamo mai andati sui giornali…”.

La comica conclude: “La gente non sa niente, ma fa congetture e parla". E sulla rottura lapidaria afferma: “E’ un terreno delicato, non ne parlo”.