Alena Seredova incinta svela il sesso del bebè: sarà femmina

Alena Seredova incinta svela il sesso del bebè che porta in grembo, il primo dal compagno Alessandro Nasi, a cui è legata dal 2015: sarà femmina. Mamma di due maschi, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, la bella 41enne ora accoglierà tra le braccia la sua prima bambina, una ‘principessa’.

Alena Seredova condivide con i fan una nuova foto in cui scopre ancora una volta il pancione. Lo riempie di crema elasticizzante, per aiutare l’epidermide ed evitare le smagliature. La showgirl e modella ceca accompagna l’immagine con una didascalia che toglie ogni minino dubbio sul sesso del bebè. “Io mi prendo cura di te, piccolina”, scrive. Avrà una femmina.

La terza gravidanza la rende molto felice. Alena Seredova dovrebbe partorire i primi di giugno. “Per fare un passo così importante devi avere delle certezze. La cosa strana è che è arrivato adesso, quando forse non me lo aspettavo nemmeno più - ha raccontato recentemente a F sulla cicogna - Quando lo abbiamo cercato non è arrivato subito, io poi ho sempre detto che non capisco chi fa i figli tardi…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2020.