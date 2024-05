Drusilla Gucci non approva la scelta del fidanzato, ma per amore si adegua

Il romano 34enne si sta ancora riprendendo dopo l’intervento del 23 aprile scorso

Francesco Chiofalo non ce la fa a stare all’aperto senza indossare gli occhiali sa sole. Il 34enne romano si mostra per la prima volta sul social in un brevissimo video dopo l'operazione di cambio colore occhi. La fidanzata commenta: “Brutto vederti così”. Drusilla Gucci non ha condiviso la scelta fatta dal ragazzo, ma per amore si adegua.

Francesco Chiofalo si mostra per la prima volta dopo l'operazione di cambio colore occhi, la fidanzata commenta: ''Brutto vederti così''

Lenticchio si sta ancora riprendendo dopo l’intervento di “cheratopigmentazione” fatto lo scorso 23 aprile. Non è facile, gli occhi, ora chiari, sono ancora sofferenti, per questo deve mettere per forza gli occhiali quando è all’aria aperta. I due sono al ristorante. Lui fa un gesto di sofferenza, Drusilla gli dice: “Ancora ti dà fastidio la luce eh?”. Chiofalo replica: “Sì, ancora sì, un pochino”. Lei controbatte: “Vedrai che passa presto...”.

Il romano 34enne si sta ancora riprendendo dopo l’intervento del 23 aprile scorso

Lenticchio deve indossare occhiali da sole, perchè la luce gli dà fastidio

La ragazza, 30 anni, poi a commento della clip condivisa scrive: “Non sono mai stata d’accordo con questa decisione, e ancora adesso faccio fatica ad appoggiarti, ma è brutto vederti così”. Appena lo aveva visto con gli occhi di colore diverso, gli aveva sottolineato: “Bene stai bene, non dico che stai male, anzi. Però non sei più te. Cioè sei totalmente un’altra persona, hai un altro sguardo…”.