''Scrivono post su mia suocera con falsità assurda'': Clizia Incorvaia sbotta contro alcuni vip dopo la morte di Eleonora Giorgi

La 44enne, moglie di Paolo Ciavarro, nuora dell’attrice scomparsa, pensa che non tutti i messaggi siano sinceri

La considerava una seconda madre e dice quel che pensa senza alcun problema

Clizia Incorvaia non si frena. Il falso buonismo, così lo considera, non le appartiene. La 44enne nelle sue IG Stories sbotta contro alcuni vip dopo la morte di Eleonora Giorgi, scomparsa ieri, 3 marzo, dopo la sua sfiancante battaglia contro il tumore al pancreas a soli 71 anni. “Scrivono post su mia suocera con falsità assurda”, sottolinea la moglie del secondogenito dell’attrice, Paolo Ciavarro, 33 anni, da cui ha avuto il piccolo Gabriele, 3 anni. E’ anche genitore di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, 9 anni.

“Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me”, sottolinea Clizia parlando di Eleonora.

L’influencer poi, però, affonda: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. E’ bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. “L’amore, la stima e il rispetto” sono fatti, non parole. Solo per consenso pubblico e ‘like’? Sì. La dura verità”. Rivolge le sue parole a qualcuno di cui, però, non svela il nome. Come se parlasse con la suocera, precisa: “Ele, tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai, lo so. Ti amo”.

Le parole nelle Stories dell'influencer 44enne

“Ma il dolore e la rabbia…lasciano spazio solamente all’amore. L’eredità di amore che ci hai lasciato”, aggiunge la Incorvaia. “Grazie a voi tutti per i bellissimi messaggi”, conclude.