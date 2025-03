I figli di Eleonora Giorgi rompono il silenzio e in tv rivelano quando sarà il funerale dell'attrice: le dolci parole

I due ai microfoni dei media raccontano le ultime ore dell’attrice scomparsa ieri, 3 marzo

“Questo è un momento che rimane nostro”, sottolineano commossi Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro

Il momento è assai doloroso, la perdita di un genitore è devastante. Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, però, non si sottraggono ai media che li assediano alla clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata la madre, scomparsa ieri, 3 marzo, sconfitta dal cancro al pancreas. I figli di Eleonora Giorgi rompono il silenzio e in tv rivelano quando sarà il funerale dell’attrice. Caterina Balivo a La Volta Buona è una delle prime a mandare in onda le dolci parole del 44enne e del 33enne sull’attrice 71enne volata in Cielo.

“Se n’è andata stamattina alle 9.30 tra le nostre braccia. Mamma ha portato avanti tutto questo percorso con il sorriso, cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso. Il suo sorriso resterà sempre, per tutta la vita”, sottolinea Andrea.

“La camera ardente è strettamente privata. Tutti quelli che vorranno salutarla potranno venire mercoledì (5 marzo, ndr) alle 16 alla Chiesa degli Artisti - continua il primogenito - Vogliamo ringraziare ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e di attenzione ma questo è un momento che rimane solo nostro, questo è un nostro momento privato. Ci vediamo mercoledì per il saluto pubblico a mamma”.

Paolo, dietro di lui, ha gli occhi colmi di lacrime. I giornalisti gli chiedono: “Paolo il sorriso di mamma rimarrà sempre?”. Lui, con la voce rotta, replica: “Sì, rimarrà per sempre”. I due salutano i giornalisti, chiedono rispetto per la privacy e vanno via: desiderano vivere il loro strazio per la morte di Eleonora solo con gli affetti più cari, almeno per qualche ora.