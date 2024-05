La giornalista a Pomeriggio 5 dice la sua sul comportamento adottato dal 34enne

La 67enne, volto del Tg5 e del GF, non è certo tenera, Myrta Merlino prova a controbattere

Cesara Buonamici non ha problemi. Ospite a Pomeriggio 5 lancia una pesante accusa al rapper più chiacchierato del momento. “Fedez è scappato a razzo dalla Ferragni appena lei è inciampata”, sottolinea la giornalista parlando del comportamento adottato dal 34enne con l’ora ex moglie, mamma dei suoi due figli.

''Fedez è scappato a razzo dalla Ferragni appena lei è inciampata'': Cesara Buonamici e la pesante accusa al rapper

“La rappresentazione che loro hanno dato della loro vita secondo me non corrispondeva alla realtà, non corrispondeva al clima che si respirava in casa perché appena lei è inciampata lui è scattato con una molla e è andato via. – commenta la 67enne, volto del Tg5 e del GF – Io penso così, ma probabilmente sbaglio, che se il loro rapporto fosse stato così come ce lo dipingevano forse ci avrebbe messo un pochino più di tempo, avrebbe cercato di capire e di restare. Sembrava quasi che non vedesse l’ora di andarsene, ecco a me ha dato questa impressione”.

Poi Cesara aggiunge: “Dai, lui ha tagliato la corda di corsa, è scappato a razzo. Se è scoppiato tutto perché ha capito che con Chiara le cose non andavano? Ma dai, non può averlo capito nel momento in cui la moglie è inciampata. Non può averlo capito in quell’istante. Secondo me la cosa già scricchiolava prima e nel momento in cui il caso è esploso lui ha tagliato la corda. Se ha colto la palla al balzo? Sì, volevo dire questo. Davide Maggio (anche lui tra gli ospiti del programma tv, ndr.) ha detto la cosa giusta, ha preso l’occasione al volo”.

La giornalista a Pomeriggio 5 dice la sua sul comportamento adottato dal 34enne

Ci pensa la conduttrice della trasmissione, Myrta Merlino, a controbattere: “Questa coppia meravigliosa si è dissolta come neve al sole. Sono due ragazzi molto giovani e sono cose che possono succedere. Non c’è la possibilità che lui abbia capito che la moglie era diversa da quella che credeva? O che magari Fedez abbia visto il rapporto con questo famoso manager, che lei ha così difeso… Ci sono molte variabili in gioco, ma voi parlate di scelta molto opportunistica”.