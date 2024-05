''Le cose belle arrivano all'improvviso'': Paola Caruso mostra la sua gioia mentre scarta l'''anello di fidanzamento'' ricevuto dal compagno

La Bonas di Avanti un altro non rivela chi sia l’uomo che le ha regalato il prezioso, ma…

I gossip la vorrebbero legata a Francesco Zaffagnini, con cui era stata avvistata al Festival di Venezia nel 2022

Sorprende tutti. Paola Caruso mostra la sua gioia mentre scarta l'''anello di fidanzamento'' ricevuto dal compagno. Non rivela chi sia l’uomo che glielo ha appena donato: mantiene il riserbo sulla questione. “Le cose belle arrivano all’improvviso”, scrive la 39enne, mamma di Michele, 5 anni, avuto dall’ex Francesco Caserta, che dopo un difficile iter giudiziario ha, infine, riconosciuto il bambino.

La Bonas di Avanti un altro è a dir poco raggiante nel breve video condiviso in cui svela il regalo. “Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante ;perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso ,e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole Sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…”, sottolinea a commento delle immagini. I tag sono inequivocabili: fidanzamento e anello di fidanzamento. La calabrese balla euforica.

“Ma si tratta Mark Caltagirone per caso?”, scrive ironico qualcuno, dato che lei non mostra chi è che le ha fatto il regalo. I gossip, però, la vorrebbero legata, forse, a Francesco Zaffagnini, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

Forse a breve la calabrese dirà di più

Dopo la fine improvvisa della relazione col pugile Dario Socci, infatti, Paola era stata pizzicata con lui al Festival di Venezia addirittura nel 2022. Lei, però, non ha mai confermato alcun dettaglio della possibile relazione. Forse a breve dirà di più e farà finalmente vedere il fidanzato.