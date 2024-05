''Non vedo l'ora'': a un mese dalle nozze Diletta Leotta impaziente in vacanza col futuro marito Loris Karius e la loro piccola Aria

La 32enne si rilassa col fidanzato e la figlioletta in uno splendido resort sul Lago di Como

I due si sposeranno il prossimo 22 giugno a Vulcano, isola delle Eolie

“-1 mese! Can’t wait”, scrive. Tradotto: “Non vedo l’ora”. Diletta Leotta a un mese dalle nozze è davvero impaziente. Inizia il suo personalissimo countdown che porterà dritti al giorno del sì, il prossimo 22 giugno. Intanto si rilassa, sognante ed estasiata, insieme al futuro marito Loris Karius e alla loro piccola Aria. I due si godono una breve vacanza in uno splendido resort sul Lago di Como.

La conduttrice Dazn sorride nelle immagini che condivide sul social. Stesa sul lettino con la bimba, ha accanto l’uomo che l’ha folgorata quando si sono incontrati per la prima volta a Parigi nell’autunno del 2022 in un ristorante assolutamente per caso. E’ stato amore a prima vita. “E’ stato un colpo di fulmine. Quando l'ho visto entrare in un ristorante mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: ‘Ragazze, questo è l'uomo della mia vita’. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così”, ha raccontato.

La 32enne e il calciatore tedesco 30enne non hanno perso tempo. E’ bastato pochissimo per la dolce attesa. Aria è venuta al mondo il 16 agosto scorso, il giorno del compleanno della mamma. Ora, prima che la bimba compia un anno, ci sarà il matrimonio, celebrato a Vulcano, nelle isole Eolie.

“Ci sposeremo a Vulcano. Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi ai miei genitori: ‘Io mi sposerò qui’. Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo. Ho un wedding planner che mi aiuta, ma pianificare tutto per 160 persone mi mette ansia. Sai poi è un intero weekend, un posto difficile da raggiungere ci sono tante cose da organizzare. Vorrei addormentarmi e risvegliarmi direttamente quel giorno. Sono già emozionata”, ha raccontato Diletta a Domenica In. Avrebbero scelto il lussuosissimo Therasia Resort Sea & Spa, un albergo cinque stelle affacciato sui Faraglioni e da cui si può ammirare la vista dell’arcipelago.

Prima, però, un po' di relax in famiglia

Manca solo un mese. Ma è bene trovare uno spazio per respirare, senza fretta. La Leotta, Karius e la loro pargoletta così se ne stanno al sole, si fanno bagni in piscina, aspettando il grande giorno.