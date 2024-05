Il siparietto tutto da ridere della rapper e cantautrice 24enne a La Volta Buona

Marianna Mammone, questo il suo vero nome, spiega il segreto dei suoi ‘artigli’: “Sono fake!”

Big Mama racconta il suo Saremo 2024, che l’ha consacrata nel mondo della musica, a La Volta Buona. Parla anche del suo libro, Cento Occhi, in cui racconta tutto quel che ha vissuto in adolescenza, vittima del bullismo e dei disturbi alimentari, momenti tragici che è riuscita a superare. Poi arriva un siparietto assai spassoso. Si parla dei suoi ‘artigli’, così Marianna Mammone, questo il suo vero nome, si toglie le unghie finte in diretta tv e le mette alle dita di Caterina Balivo. “Amore, il bidet lo devo fare anche io”, dice spiegando così che le sue famose sono “fake”.

''Amore, il bidet lo devo fare anche io'': Big Mama si toglie le unghie finte in diretta tv e le mette alle dita di Caterina Balivo

"Io tenevo tantissimo a scrivere un libro e parlare di queste cose, anche per sfogarmi. Il punto preciso che volevo toccare era riuscire a dare una mano a qualcun altro, a chi sta vivendo quello che ho vissuto io. Leggere qualcosa di simile alla propria esperienza può magari aiutare a superarlo”, dice la rapper e cantautrice 24enne sul suo libro. Nella sua fatica letteraria racconta di quando veniva trattata da un suo professore malissimo, vittima di battute ingiuriose davanti agli alunni. ”Se quel professore mi ha chiamato? Sinceramente non cerco le sue scuse: un uomo di più di 40 anni non sbaglia con innocenza nei confronti di una ragazzina. Ricordo come tutti i giorni avevo paura di entrare in classe… Questa persona ha provato a scrivermi anche prima che pubblicassi il libro, non so se lo leggerà mai, ma io l’ho ignorato”, commenta.

Il siparietto tutto da ridere della rapper e cantautrice 24enne a La Volta Buona

Arriva il momento delle unghie. Caterina vuole capire cose si faccia a portarle così lunghe. Big Mama sorprende tutti: le ha preparate anche per lei. “Che succede?”, chiede la conduttrice. “Niente, ti attacco le unghie! C’è già la colla. Che ti pensi che sono vere? Amore, io il bidet me lo devo fare veramente”, sottolinea ridendo l’artista.

Marianna Mammone, questo il suo vero nome, spiega il segreto dei suoi ‘artigli’: “Sono fake!”

La Balivo poi nelle sue storie mostra il dietro le quinte in studio, in cui ha le unghie ancora attaccate. “La leggenda, il bidet, come lo fa… Ecco qui...il segreto delle unghie di Big Mama è questo: sono fake!”, sottolinea ancora una volta la ragazza nata a San Michele di Serino, in provincia di Avellino. E fa vedere come si staccano abbastanza facilmente, aiutando Caterina a toglierle.