''Non sono ancora fuori pericolo, ci sono giorni buoni e giorni brutti'': Kate Middleton rompe il silenzio e aggiorna su chemioterapia e cancro

La 42enne ha pubblicato una nuova foto social venerdì sera e parlato del trattamento

Ha fatto sapere di stare ancora facendo la chemioterapia per combattere la malattia

Ha anche annunciato che nel weekend tornerà in pubblico per la prima volta

Kate Middleton è tornata per la prima volta ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo l’annuncio di fine marzo, quando ha rivelato di stare curandosi per un cancro.

La reale 42enne, moglie del Principe William, non ha spiegato dove sia la malattia, ma si sta sottoponendo a chemioterapia. Questo la porta ad avere “giorni buoni e giorni brutti”.

La mamma di George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 6, nella serata di venerdì 14 giugno ha condiviso una sua foto, scattata quest’anno, su Instagram.

Vicino all’immagine ha scritto: “Sono rimasta sbalordita da tutti i gentili messaggi di sostegno e incoraggiamento negli ultimi due mesi. Hanno davvero fatto la differenza per me e William e ci hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili”.

La nuova immagine condivisa da Kate Middleton e scattata nel 2024, sebbene non si sa esattamente quando

Parlando della terapia ha spiegato: “Sto facendo buoni progressi, ma come tutti quelli che si sottopongono a chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni brutti. Nei giorni brutti ti senti debole, stanca e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo lo stare bene”.

“Il mio trattamento è in corso e durerà ancora qualche mese. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare tempo alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a lavorare un po' da casa”, ha continuato.

Ha anche annunciato che tornerà in pubblico fra poche ore per l’evento Trooping the Colour, durante il quale si celebra anche il compleanno di Re Carlo.

Ha proseguito: “Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma so anche che non sono ancora fuori pericolo”.

“Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l'incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire”, ha sottolineato.

“Grazie mille per la vostra grande comprensione, e a tutti voi che avete condiviso così coraggiosamente le vostre storie con me”, ha concluso.