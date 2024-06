Victoria De Angelis dei Maneksin più innamorata che mai della fidanzata Luna Passos: le foto della passione in barca durante la vacanza in Italia

La 24enne sullo yacht con la 23enne e altre due amiche: la make up artist Chiara Masala e Martina Taglienti

Tra le due baci sempre più ‘calienti’ sotto il sole: stanno insieme da circa un anno

Quando viaggiano per piacere sono praticamente inseparabili. Dopo le Maldive e i Caraibi, arrivano così i giorni di relax in barca. Durante la vacanza in Italia sullo yacht Victoria De Angelis dei Maneksin si mostra più innamorata che mai della fidanzata Luna Passos. Le foto della passione le due le condividono sul social: si scambiano baci calienti stese al sole e i fan sul social le premiano con un mare di ‘like’.

La bassista della band romana 24enne e la compagna, di circa un anno più giovane di lei, sono in compagnia di altre due amiche: la make up Artist Chiara Masala e la modella Martina Taglienti, la ragazza con cui Damiano David, frontman del gruppo, parrebbe aver avuto una brevissima liaison. Tutto è accaduto dopo la rottura del rocker con Giorgia Soleri e prima del suo fidanzamento attuale con la stella americana Dove Cameron.

Vic e Luna si amano follemente. Sono uscite allo scoperto a giugno 2023: il loro legame dopo un anno non sembra essersi affatto raffreddato. Le due si scambiano intimità alla luce del sole, senza farsi troppi problemi, mostrando il loro sentimento a tutti.

Vic e Luna in bikini mostrano i loro corpi longilinei e asciutti

...E scatta un altro bacio

La giovanissima modella di origini metà brasiliane e metà olandesi nata a Saint Martin è in grande sintonia anche con Chiara e Martina, ma ha occhi solo per la De Angelis. La musicista appena ha una pausa dai tanti concerti in giro per il mondo corre da lei. Luna fa lo stesso, tra una sfilata e l’altra. Si sentono libere di essere e di amarsi. Di vivere il loro momenti insieme: i fan le amano così.