Kate Middleton riappare in pubblico con i figli dopo l’annuncio del cancro: al compleanno del suocero Carlo anche se è ancora in chemioterapia

La reale 42enne ha preso parte al piovoso evento che si è svolto sabato a Londra

Aveva annunciato la sua presenza qualche ora prima: non voleva perdersi il Trooping the Colour

E’ ancora in chemioterapia e non è fuori pericolo: sta facendo del suo meglio

Kate Middleton è riapparsa per la prima volta ufficialmente in pubblico dallo scorso Natale e da quando le è stato diagnosticato il cancro. Sabato 15 giugno, ancora in chemioterapia, ha preso parte alla cerimonia Trooping the Colour.

La Principessa del Galles, 42 anni, ha partecipato alla meteorologicamente molto sfortunata parata per il compleanno di Re Carlo. Il monarca è infatti nato a novembre, ma l’evento si tiene a giugno sperando in un clima migliore. La grigia Inghilterra però non si è smentita: una fitta pioggia e vento forte hanno accompagnato la processione delle carrozze con a bordo Carlo e Camilla, Kate con i figli. D’altronde quest’anno fino ad oggi la primavera non si è assolutamente fatta vedere oltremanica e se ci sarà il bis dello scorso anno, l’estate potrebbe non arrivare mai.

Kate Middleton, 42 anni, si prepara per il Trooping the Colour insieme ai figli George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 6

Kate dopo essere arrivata a Buckingham Palace in auto con la sua famiglia, ha preso parte alla processione viaggiando su una carrozza trainata da cavalli attraverso la pioggia battente nel centro di Londra con i suoi tre figli: il Principe George, 10 anni, la Principessa Charlotte, 9, e il Principe Louis, 6.

La moglie di William ha scelto un abito bianco adornato con la Spilla del Reggimento delle Guardie Irlandesi, abbinato a un cappello molto largo che avrebbe dovuto coprirla dai raggi del sole ma l’ha invece protetta dall’acquazzone.

Screenshot

Kate ha partecipato al Trooping the Colour puntualmente ogni anno da quando ha sposato il Principe William nel 2011, tranne che per il 2020 e 2021, quando l'evento è stato ridimensionato a causa della pandemia.

Kate all'evento con i figli

La futura regina aveva annunciato la sua presenza venerdì sera nel messaggio condiviso sul social con cui ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Kate in carrozza

Ha fatto sapere di stare ancora facendo la chemioterapia e che non è fuori pericolo.

Dopo la parata sotto la pioggia la famiglia reale si è affaccia dal balcone di Buckingham Palace

Ha aggiunto di stare vivendo “giorni buoni” e “giorni brutti”. Ma ovviamente spera di riuscire a superare la brutta malattia che l’ha colpita e di cui non ha mai svelato i dettagli (non si sa esattamente quale organo o quali organi il cancro abbia attaccato).