L’ultimo post del rapper 34enne risale al 31 maggio, poi solo storie, ma…

Non ha partecipato nemmeno al TIM Summer Hits 2024 di Roma: era in scaletta il 13 giugno

I fan sono in allarme. Fedez è scomparso dai social da 4 giorni. Tutti si domandano: ‘Cos’è successo?’. Si è parlato di un nuovo ricovero in ospedale. C’è chi invece sussurra di una pausa anti-stress. Le ipotesi si moltiplicano. C’è chi invece dice di averlo avvistato insieme alla sua nuova probabile fiamma Garance Authié.

Fedez scomparso dai social da 4 giorni: cos'è successo? Nuovo ricovero o pausa anti-stress: le ipotesi

L’ultimo post ufficiale di Federico Lucia su Instagram risale al 31 maggio, quando è uscito il suo brano, cantato con Emis Killa, Sexy Shop. Poi solo storie, ma negli ultimi giorni neppure più quelle. Poco prima del weekend è arrivata la notizia di un suo malore e del successivo nuovo ricovero al San Raffaele di Milano, immediatamente però smentita venerdì a Pomeriggio 5.

L’inviato del programma ha confermato il lieve malore per Fedez, ma niente ricovero: “Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e fosse ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è così. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. E’ sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”. Anche il San Raffaele ha confermato in merito.

Ad allarmare i follower ci ha ulteriormente pensato la sua assenza a un evento in cui l’artista 34enne era annunciato. Fedez non ha partecipato nemmeno al TIM Summer Hits 2024 di Roma: era in scaletta il 13 giugno. I rumor su di lui si moltiplicano: i follower vogliono sapere che fine abbia fatto ed essere rassicurati sulle sue condizioni di salute.