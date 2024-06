In Sicilia, al Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa a Sciacca, organizza tutto

Il 35enne e la 29enne stanno insieme dal 2019: il 6 febbraio scorso sono diventati genitori di Allegra

Andrea Cerioli è romantico come non mai. Approfittando della vacanza nel lussuoso Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa a Sciacca, in provincia di Agrigento, in Sicilia, chiede ad Arianna Cirrincione di sposarlo in spiaggia con la figlia in braccio. Sul social posta un breve video con le immagini della proposta di nozze.

Andrea Cerioli chiede ad Arianna Cirrincione di sposarlo in spiaggia con la figlia in braccio: le romantiche immagini della proposta di nozze

Il 35enne, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, e la 29enne si sono conosciuti a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, nel 2019 e da quel momento non si sono più lasciati. Dal 2020 convivono. Il 6 febbraio scorso sono diventati genitori di Allegra, la loro gioia più grande.

Ora arriva il passo successivo per far sì che la loro promessa d’amore diventi ‘per sempre’: il matrimonio. Andrea accompagna il video della proposta di matrimonio con parole importanti.

“Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe, ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo ogni oltre cosa… Sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà”, scrive. Poi condivide un suo scatto all’interno dell’hotel, nel grande giardino, in cui sorride e sottolinea: “E Andre si spooosa”.