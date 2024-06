''Ho attriti con la mia ex, quando si tratta di soldi le persone diventano cattive'': Federico Fashion Style parla della sua situazione familiare

Il parrucchiere 34enne non ha dubbi: “Essere gay mi rende un papà migliore”

“Per Sophie Maelle sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato”

Federico Fashion Style si sente “rinato”. Così racconta a Leggo che lo intervista a un mese dall’aggressione omofoba subita sul treno in cui viaggiava verso Napoli, dove si trova uno dei suoi saloni. L’hair stylist 34enne racconta il periodo positivo, nonostante la separazione. Purtroppo gli scontri con Letizia Porcu, da cui ha avuto tramite la fecondazione assistita Sophie Maelle, 7 anni, non sono finiti. “Ho attriti con la mia ex, quando si tratta di soldi le persone diventano cattive”, rivela al quotidiano parlando della sua situazione familiare.

E’ tornato in tv, dopo una pausa, con Il Salone delle Celebrità. Si sta già pensando a una nuova edizione. Federico Lauri si era fermato per circa due anni proprio a causa dello stress generato dalla separazione dalla Porcu, dopo tanti anni insieme. Pensa anche a un futuro in tv da conduttore. Intanto confessa: “Sto abbastanza bene, per me è un periodo di rinascita. Anche se è ancora un momento delicato per via della separazione. Sto avendo degli attriti con la mia ex partner, a causa di alcuni motivi economici. Purtroppo, quando si tratta di soldi, le persone si trasformano e diventano cattive”.

Il parrucchiere vive per la figlia e confida: “Non esiste un termine per descrivere cos’è mia figlia. Infatti mi dispiace che ci sia questa guerra con la mamma. Dico sempre una cosa: quando due persone si separano, nascono gli scontri. Invece quando si sta insieme, non succede nulla. Quindi che bisogno c’è di fare una guerra, inventandosi addirittura false testimonianze, solo per fini economici? La mia ex compagna sa che l’unico perno che ci lega è nostra figlia, ma per lei continuo a combattere e farei di tutto per renderla felice”.

"Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto - prosegue - Ma per Sophie voglio essere anche un amico e una 'mamma'. Credo che l’omosessualità mi aiuti a essere un papà migliore, tanto da riuscire a ricoprire il ruolo di una mamma. Sono sensibile e riesco a comprendere le emozioni di mia figlia".

Il 34enne con la figlia, Sophie Maelle, 7 anni

Quando gli si domanda se la piccola sappia della sua omosessualità, Federico svela: “Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente. Quando le spiegherò tutto, so già che parole usare, le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle”.

Lauri infine conclude con una speranza: “A me stesso auguro di cancellare tutto il male che ho ricevuto da questa persona, perché non lo meritavo. Voglio eliminare tutto quello che ho subito. E a mia figlia auguro che, tutto questo delirio creato dalla mamma, non venga mai alle sue orecchie. Quello che ho sofferto io, non deve provarlo anche lei”.