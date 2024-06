''Va meglio, sono tornata nella mia casa nel bosco'': Antonella Clerici aggiorna i fan dopo l'intervento d'urgenza per asportare le ovaie

La conduttrice 60enne condivide un selfie in cui, acqua e sapone sorride alla vita

Antonella Clerici condivide un selfie in cui, col volto acqua e sapone, bellissima, sorride alla vita. Aggiorna i fan dopo l’intervento d’urgenza per asportare le ovaie. “Va meglio, sono tornata nella mia casa nel bosco”, fa sapere la conduttrice 60enne, uno dei volti più amati della tv. Immediatamente piovono ‘like’: tutti gioiscono e le fanno gli auguri per una serena e salutare convalescenza.

“Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco, tra alberi, natura, animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi”, scrive la presentatrice. E’ felice di essere nella villa del compagno, Vittorio Garrone, dove ormai si è trasferita da tempo, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, tra le colline e i boschi rigogliosi del Piemonte.

La Clerici non si aspettava tutto quel che è accaduto in pochi giorni, ormai libera dagli impegni professionali con la Rai e in vacanza. Per lei, come confessato, è stato un vero “tsunami”. “Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”, aveva svelato all’indomani dell’operazione. Sottolineando pure: “Tutto è andato bene”. E’ stata, come sempre accade, la prevenzione a salvarle la vita.

Antonella è stata operata all’Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano della Capitale. Ora, dimessa, si prende una pausa per tornare in forma.