Roberta Morise emozionata per il ritorno a casa col figlio dopo il difficile parto: l'abbraccio al compagno Enrico Bertolini

Ha il volto stanco e segnato dalla paura vissuta. Ora, però c’è solo gioia. Roberta Morise è emozionata per il ritorno a casa dopo il parto difficile. L’abbraccio al compagno Enrico Bartolini, suo futuro marito, racconta tutto quel che prova. I giorni in cui ha temuto per Gianmaria sono ancora vividi, ma fortunatamente alle spalle. La felicità prende il sopravvento: la conduttrice 38enne e lo chef 44enne sono commossi e uniti più che mai.

La Morise è tornata a casa il 5 giugno, 13 giorni dopo aver dato alla luce il suo primo bebè, nato il 24 maggio. Non rivela quel che è successo. “I primi giorni sono stati tortuosi”, aveva fatto sapere. Poi è arrivato “il giorno più bello della vita”, così ha scritto. Ha potuto lasciare il Policlinico di Milano per far ritorno dell’abitazione che divide con lo chef.

Enrico le ha preparato una sorpresa, un dolce speciale dedicato al bambino con su scritto: “Due settimane con mamma e papà”. In salone ci sono palloncini bianchi e azzurri. Al centro del lungo tavolo, in un vaso, un mazzo di fiori bianchi, dono di Lodovica Comello, grande amica di Roberta.

Roberta è quasi in lacrime: stringe il compagno a sé e lo ringrazia. E’ un momento indimenticabile. Piano, piano tutto riprenderà a essere normale, il sereno la avvolge. Il 31 agosto sposerà Bartolini, a circa un anno dal loro primo incontro. Lui, già padre di tre bambini, avuti dall’ex moglie, l’ha folgorata col suo amore e ora, anche in un momento complicato, le rimane accanto. La bufera li ha resi solo più forti: il brutto è passato e bisogna festeggiare.