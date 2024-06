Fedez porta la giovanissima modella francese Garance Authié, sua presunta fidanzata, anche a Milano: gli indizi del weekend sotto la Madonnina

Il rapper lancia indizi che non sfuggono e anche la modella lo imita

Per molti è solo un fuoco di paglia o l’ennesima ripicca. Eppure la liaison continua… Fedez porta la giovanissima modella francese Garance Authié, sua presunta fidanzata, anche a Milano. Il rapper 34enne e la modella sul social seminano indizi del weekend sotto la Madonnina, piccoli particolari che difficilmente sfuggono ai follower attenti e quindi anche ai media.

Federico non fa sconti all’ex moglie Chiara Ferragni quando risponde alle domande di GrenBaud, youtuber e streamer, che ha accolto in casa per una chiacchierata. "Una relazione tossica, ci facevamo del male”, dice, senza mai nominare la 37enne. Sul mega attico che ora occupa dice: “E' una casa, è arredata a metà, non è finita. Sono qua da due mesi circa, dopo un mesetto in giro tra i B&B. Ho trovato questa casa e la sto sistemando, sono in affitto. Mi vedo qui tra 5 anni? Ma no… Non so nemmeno se sono vivo domani…”. "Tutto quello che non potevo fare prima, l'ho fatto ora”, aggiunge. Un pensiero anche per Paloma, il Golden Retriver preso con Chiara e rimasto con la fashion blogger: "Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più… La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone…".

Il fine settimana lo passa con la francesima del cuore, con cui si è fatto vedere per la prima volta al GP di Monte Carlo. Garance ufficializza il suo arrivo a Milano. Poi arrivano gli scatti che fanno capire l’incontro con Fedez. Appaiono delle mani con l'anello della modella. Entrambi condividono uno scatto vista Duomo. Lei, per far intendere la situazione romantica, aggiunge l'emoji di un cuore fatto con le dita.

+La foto in coppia è troppo presto per finire su Instagram, ma se la storia prosegue, sicuramente arriverà. Nonostante c’è chi ancora non creda ai Ferragnez scoppiati, tutto pare testimoniare che l’addio sia certo. E mentre l’avvocato dell’influencer smentisce i 40mila euro richiesti all’ex dall’imprenditrice digitale, tra i giornalisti c’è chi è convinto che la Chiara vorrebbe ancora di più. I riflettori rimangono sui due, oramai stabili al centro del gossip.