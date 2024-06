La 36enne lo rivela a Novella 2000: “Abbiamo bisogno di una pausa, non sappiamo quanto durerà”

I due sono genitori di Nicole, 10 anni e mezzo: alla figlia lo hanno detto, non vogliono farsi la guerra

Sofia Bruscoli torna in tv dopo una lunga pausa per crescere la figlia. Condurrà Eterne, in onda su Sky. A Novella 2000 parla della gioia di tornare davanti le telecamere, ma soprattutto annuncia la rottura con Marcelo Fuentes dopo 12 anni di alti e bassi. La 36enne e il 50enne, ex volto di Uomini e Donne, sono genitori di Nicole, 10 anni e mezzo. “Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte”, svela al settimanale.

''Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte'': Sofia Bruscoli annuncia la rottura con Marcelo Fuentes dopo 12 anni di alti e bassi

“Sull’educazione di Nicole andiamo molto d’accordo, per il resto tra noi non è un buon momento. Non è un mistero che siamo molto diversi, totalmente diversi, come il giorno e la notte, il bianco e il nero”, spiega Sofia. “Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina - prosegue - Negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi. E proprio per la bambina abbiamo deciso di separarci. Il nostro è un rapporto che si è logorato. In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so”.

Nicole era stanca di sentirli bisticciare. La Bruscoli e Fuentes le hanno comunicato la loro decisione. “Le ho fatto capire che per lei non cambierà niente, noi saremo sempre i suoi genitori e se un domani, se le cose rimarranno così, ognuno per la sua strada, secondo me potremmo andare più d’accordo di prima - sottolinea Sofia - perché Marcelo comunque è una persona di cuore, una persona buona e generosa. Non dobbiamo farci la guerra, non fa bene a nessuno. Questa è stata una scelta obbligata, almeno al momento, per recuperare serenità. Non ci sono stati tradimenti da parte mia, né da parte sua. Non ci sono interessi per altre persone. Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà”.