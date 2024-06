''Non mi preoccupo che abbia 20 anni'': Vera Gemma parla del nuovo fidanzato che ha 33 anni meno di lei

La 53enne e Misha Carry, 20 anni, sono inseparabili: si sono conosciuti in sala d’incisione

“Siamo freschi di fidanzamento, ma il nostro legame avrà modo di rafforzarsi durante un viaggio a LA”

Vera Gemma odia le convenzioni, quelle bigotte, in cui la differenza d’età con un compagno fa ancora notizia. A Novella 2000 dice: “Se fossimo in America non fregherebbe a nessuno”. Parla del nuovo fidanzato che ha 33 anni meno di lei. Si è legata al musicista Misha Carry, 20 anni. La 53enne l’ha conosciuto in sala d’incisione e si sono innamorati.

“Siamo freschi di fidanzamento, ma il nostro legame avrà modo di rafforzarsi durante un viaggio imminente a Los Angeles”, racconta Vera. Sullo stacco generazionale dice: “Trascorriamo ore intere a parlare e in quei momenti mi sento esattamente accanto alla persona con la quale vorrei essere, non sto a preoccuparmi che abbia 20 anni. E’ più un problema per gli altri che non per noi”. Il ragazzo concorda: "A volte la percepisco come una vera coetanea”.

Il figlio 15enne della Gemma, Maximus Giuliano, avuto dall’ex Henry Harris, 55 anni, “lo adora”. “Sarà l’età a creare sintonia visto che Misha è più coetaneo suo che mio”, afferma Vera. Lui smentisce che stia con lei per farsi strada. La cantante e attrice se lo dice da sola: “Io so’ ‘na figa”. Accetterebbe anche un tradimento, ma non vorrebbe saperlo: “Potrebbe capitare… E’ giovane”. E aggiunge: “Tra noi c’è tutto, passione compresa”. Ma non svela particolari intimi.

Si parla poi di età spirituale, diversa da quella anagrafica. “Il tal caso di Misha, più che compagna, potrei essere figlia. Sono una bambina. Lascia stare il mio ‘involucro’ provocante, questa corazza da valchiria è una sovrastruttura che mi sono costruita per parare i colpi dell’esistenza”, spiega l'ex naufraga dell'Isola. Carry sottolinea: “L’età spirituale di Vera non supera i sei anni, tanto è ingenua e pura”. “Ha visto la bimba nella guerriera”, conclude lei.