Belen Rodriguez paparazzata mano nella mano col nuovo fidanzato Angelo mentre visita il suo nuovo superattico a Milano

Lei sorride ai fotografi che la seguono costantemente da anni. Stavolta non sembra affatto infastidita. Belen Rodriguez, paparazzata mano nella mano col nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano, ostenta grande serenità. I due camminano mano nella mano. L’argentina lo porta con sé: visita il suo nuovo superattico a Milano. Le foto le pubblica Chi.

La showgirl 39enne vuole che il compagno 34enne, ingegnere impegnato nel settore energetico, esperto in tecnologie sostenibili, segua i lavori insieme a lei. Ha comprato un grande appartamento in un palazzo in costruzione poco distante dalla sua vecchia abitazione: è felice. Dopo essere stati nella casa, scendono nuovamente in strada e si fermano in un bar.

Ritrovata armonia con l’ex marito Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, 11 anni, (è madre anche di Luna Marì, 3 anni il 12 luglio, avuta da Antonino Spinalbese), uscita dal periodo di depressione grazie all’aiuto di Elio Lorenzoni, che ha fatto parte per un po’ del uso quotidiano, Belen si è presa una brevissima pausa dagli uomini, così almeno aveva dichiarato. Poi, però, Angelo è arrivato a bomba. Stavolta lei ha mantenuto un profilo basso, senza alcun proclama. E ora lui è sempre presente nella routine giornaliera. Apprezzato da tutto il clan Rodriguez, cosa importantissima per Belen, pare stia proprio facendo sul serio con lei. Ma solo il tempo potrà certificare se queste rose ‘fioriranno’ oppure no.