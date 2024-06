I due si prendono la cover di Chi inseparabili a Milano, giorno e notte

La modella, più giovane di 14 anni, sarà protagonista del video del brano Sexy Shop

Non potevano sfuggire ai fotografi appostati, anche se non hanno fatto granché per farlo. Fedez e la nuova giovanissima fidanzata (la ragazza che tutto al momento identificano come tale), Garance Authié, sono stati paparazzati alla luce del sole a Milano. I due si prendono la cover di Chi che titola: “Addio Chiara, ho un nuovo amore”. Il rapper e la modella, più giovane di 14 anni, sono sembrati inseparabili negli ultimi giorni. Lei è arrivata nel capoluogo lombardo per girare il videoclip di Sexy Shop, il nuovo singolo che Federico canta con Emis Killa. Il 34enne l’ha scelta come protagonista. Il settimanale nel nuovo numero racconta come si sono conosciuti.

Fedez e la nuova giovanissima fidanzata Garance Authié paparazzati alla luce del sole: ecco come si sono conosciuti

Garance, studentessa di Economia alla IE University di Madrid, una delle più prestigiose in Europa, con una retta da capogiro, avrebbe incontrato Fedez a Los Angeles durante il Coachella lo scorso aprile. I due si sarebbero scambiati i numeri di telefono. Lucia avrebbe, così, cominciato a cercarla. La Authié si sarebbe fatta, però, molto desiderare. Sarebbe stato proprio il suo atteggiamento ad attrarre ancora di più l’ex marito di Chiara Ferragni, da cui ha avuto due figli, che avrebbe proseguito nel corteggiamento invitandola al GP di Monte Carlo.

Federico a Monaco è stato ospite sulla mega barca di Leonardo Del Vecchio. Garance ha accettato di esserci, ma è arrivata con un’amica. Così tutto è diventato ancora più intrigante per Federico, che avrebbe deciso di gratificare la modella chiedendole prima di promuovere il suo nuovo brano su TikTok e poi scegliendola come protagonista del video.

La Authié è atterrata a Milano e Fedez l’ha portata prima a pranzo da Bulgari, poi a cena da Cracco, in Galleria, dove andava sempre con la Ferragni. Si sono mossi in Ferrari. I paparazzi non li hanno lasciati da soli un instate. Non ci sono ancora foto del bacio, c’è anche chi vocifera che tra i due sia solo un fuoco di paglia, ma gli scatti parlano di sorrisi e intimità. Sono anche stati nel mega attico del rapper. Tutti si domandano se è una relazione già ‘consumata’ o meno. Lucia, però, ha voltato pagina.