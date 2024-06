''Ho unito 4 appartamenti, è l'attico più bello di Milano'': Wanda Nara mostra la sua super casa meneghina e svela molti dettagli

Lo ha acquistato 6 anni fa, quando stavano ancora costruendo il palazzo

Lo hanno sempre detto che il loro desiderio è quello di vivere in Italia, una volta che lui attaccherà gli scarpini al chiodo. Sarà per questa ragione che non hanno badato a spese per la nuova abitazione. Wanda Nara svela le quattro mura che l’accolgono nella sua città preferita. Mostra a tutti i follower la sua super casa meneghina e svela molti dettagli. “Ho unito 4 appartamenti, è l’attico più bello di Milano”, sottolinea orgogliosa l’argentina 37enne.

Atterrata nel Bel Paese, Wanda si gode la casa dei sogni, quella che il marito Mauro Icardi le ha regalato. Nelle sue storie condivide tanti dettagli dell’appartamento da cui domina il panorama dell’intera città. E’ in zona Porta Nuova, a due passi dalla sede dell’Inter, squadra il cui militava il calciatore che invece ora gioca in Turchia, nel Galatasaray. Con lei ci sono Francesca e Isabella, 9 anni e 7 e mezzo, le bambine avute dal 31enne. E’ anche madre di Valentino, 15 anni, Constantino, 13 e mezzo, Benedicto, 12, nati dall’amore con l’ex Maxi Lopez.

Sul super attico scrive: “L’abbiamo comprata 6 anni fa, abbiamo unito 4 appartamenti”. Ha scelto tutte finiture di gran pregio. I mobili sono stati disegnati appositamente per lei. Wanda non ha pensato solo a questo. Con lo sportivo ha deciso di acquistare anche l’appartamento al piano sottostante, così che famigliari, amici e ospiti abbiano una dimora sicura in cui dormire quando vengono a trovarli a Milano.

La casa ha tutte porte blindate, anche in cucina

L’appartamento ha la piscina esterna, sull’enorme terrazzo. E’ munito di porte blindate ovunque, anche in cucina. Lei è particolarmente fiera della sua immensa cabina armadio in cui ha racchiuso gelosamente la collezione di borse extra lusso che possiede. Per potervi accedere è necessario superare ben 3 porte blindate, che si aprono solo con inserimento di codice e impronta digitale. Nonostante tutto questo, Wanda ha comunque assicurato ogni accessorio, un'ulteriore precauzione per dormire sonni tranquilli.

I mobili sono stati disegnati per lei: solo colori neutri all'interno

La casa è minimal, senza colori sgargianti. A tal proposito la showgirl precisa: “Non mi piacciono i colori, voglio sempre che le mie case abbiano colori neutri e meno decorazioni possibili. Sono molto ordinata, pulita e organizzata e quasi maniaca di tutto quello che ho in casa”.