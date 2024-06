''Gli ho fatto capire che non ci doveva provare subito'': Elettra Lamborghini racconta com'è iniziata col marito e rivela di essere una 'vecchia babbiona'

La cantante 30enne si svela ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante

Elettra Lamborghini è pazza di Afrojack, sposato nel 2020. “E’ me al maschile”, svela. Ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante, la cantante racconta com’è iniziata col marito e rivela di essere, in realtà, molto diversa dall’immagine sexy che trasmette ai fan. “Una vecchia babbiona”, si definisce, sottolineando di essere molto tradizionalista. “Gli ho fatto capire che non ci doveva provare subito”, rivela.

“Ti dico una cosa, io non è che ne ho visti tanti di pis**li…”, esordisce Elettra. Diletta l’ascolta e sorride. “Cioè non so come si può dire - prosegue l’ereditiera - perché io ho conosciuto mio marito a 24 anni e ci siamo sposati quando ne avevo 26, però se uno poi ci pensa e dice ‘comunque la vita è quella bene o male’ cioè io avevo già nella mia testa l’idea di sposarmi”.

“Tutte le persone con cui uscivo… Io sapevo dentro di me che non avrei mai dovuto raccontare determinate cose, dedicare loro troppo tempo o essere troppo aperta perché diciamo che capivo subito sé quella persona potesse essere interessante per il mio futuro. Nel senso di costruirci qualcosa. Con Nick, invece, c'è stata subito questa cosa”, chiarisce la Lamborghini.

Elettra aggiunge, parlando del dj: “Gli ho fatto capire che non ci doveva provare subito. Quando l’ho conosciuto gli ho detto: ‘Guarda che tu se mi baci questa sera, tu non mi vedi mai più. Quindi non ci provare!’. Volevo aspettare le cose, fare bene... Tutto! Fare bene tutto! Volevo aspettare che le cose venissero da sole”. "Cioè sei proprio tradizionale!", esclama la Leotta. "Io sì, ma tu non sai quanto! Una vecchia babbiona!”, replica lei.

Nel corso dell’intervista la Lamborghini confida anche che Afrojack gli manca anche dopo pochi minuti, che fanno a gara nel mandarsi cuori sul cellulare e che, quando sono soli in casa, stanno spesso nudi. Soprattutto lei: “La patata al vento è una goduria”.