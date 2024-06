''Non ero così pronta a rimanere incinta, ero terrorizzata e più isterica del solito'': Aurora Ramazzotti rivela le difficoltà della gravidanza

La 27enne lo racconta rispondendo senza filtri a Le Domande di Google

“Non sento l'urgenza di sposarmi, non perché non mi piaccia l’idea, ma…”

Aurora Ramazzotti si racconta tra privato e pubblico rispondendo senza alcun filtro a Le Domande di Google su Fanpage. Rivela anche le difficoltà della gravidanza: il 30 marzo 2023 ha dato alla luce il suo primo figlio Cesare Augusto, nato dall’amore con Goffredo Cerza. “Non ero così pronta a rimanere incinta, ero terrorizzata e più isterica del solito”, confessa.

Nonostante sia legata al compagno, con cui convive a Milano, la 27enne alle nozze ancora non pensa. “Non sento l'urgenza di sposarmi, non perché non mi piaccia l'idea, ma nel nostro concetto di famiglia c'era prima un figlio, che è un legame più forte. In futuro chissà!”, dice.

Aury torna con la mente a quando ha scoperto di aspettare un bimbo e rivela: “Immaginatevi: rimanere incinta che non sei già così pronta, poi non sai neanche se il bambino è sano. Ero terrorizzata. Le persone se ne sono accorte, anche perché gli atteggiamenti di una donna incinta si vedono: ero isterica, più del solito. Si capiva, ma non saprò mai chi ha fatto uscire la notizia. Ero di otto settimane. Per la prossima volta ho capito che non devo dirlo a nessuno. Ero molto arrabbiata”. La notizia è stata anticipata da Chi, lei non ne è stata contenta.

La 27enne col figlio Cesare Auguro, un anno e mezzo, e il compagno Goffredo Cerza, 28 anni

La Ramazzotti confida pure il motivo del nome del piccolo: “Si chiama Cesare Augusto, ha un anno e mezzo. In sala operatoria ero stanca, ero in clinica da 4 giorni, io e Goffredo ci siamo guardati e abbiamo detto: 'Cesare!'. Poi ci hanno chiesto: 'Secondo nome?'. E io: 'Fa lui, non voglio sapere!'. E l'ha chiamato Augusto. Poco impegnativo!”. E sul parto cesareo chiarisce: “Non ho avuto un parto normalissimo, ho fatto 3 giorni di induzione perché mi ero impuntata che volevo fare un parto naturale. Infatti quando mi chiedono un consiglio dico solo: non pianificare niente! Cerca di accettare quello che viene come non ho fatto io”.

Aurora parla anche del suo aspetto esteriore da donna incinta: “Sono sempre stata molto legata, in maniera non molto sana, al mio aspetto esteriore. Sia durante la gravidanza che dopo non ho sofferto il mio cambiamento del corpo, ho preso quasi 20 chili, tanto. Ma mi guardavo, vedevo che c'era qualcosa di diverso ed ero stupita di quello che ero riuscita a fare, una cosa così grande e al tempo stesso così naturale”.