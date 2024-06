''Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io'': Sonia Bruganelli condivide una foto della figlia Silvia e un emozionante messaggio

La produttrice 50enne è mamma di tre ragazzi, la primogenita è Silvia

La 19enne ha dei danni motori permanenti a seguito di un problema di salute dopo la nascita

Dopo un periodo molto difficile, oggi Sonia ha costruito una bellissima relazione con lei

Sonia Bruganelli ha ringraziato la figlia per averla amata anche quando “non lo faceva lei”.

La produttrice e volto tv, 50 anni, ha voluto condividere sul social una foto scattata molti anni fa alla primogenita Silvia.

La ragazza, che oggi ha 19 anni, è frutto dell’amore con il marito, il noto conduttore Paolo Bonolis, da cui ha annunciato la separazione lo scorso anno.

Sonia Bruganelli, 50 anni, con la figlia Silvia, 19

Silvia è nata con un problema cardiaco e purtroppo durante un’operazione seguita al parto ha avuto un’ipossia cerebrale, riportando danni motori permanenti.

Sonia affrontò un periodo molto brutto, psicologicamente era devastata. Lo ha più volte raccontato durante interviste rilasciate a carta stampata o tv.

Oggi però le cose sono molto migliorate. Sonia, che ha anche Davide, nato nel 2004, e Adele, nel 2009, insieme a Bonolis, ha costruito con Silvia un rapporto molto bello.

Così in queste ore ha voluto condividere un vecchio scatto che realizzò proprio lei, in cui si vede la primogenita dagli occhi azzurrissimi come i suoi.

La foto condivisa da Sonia

Ha scritto: “Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere… Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l’ho scattata…”.

Raccontando tempo fa a ‘Belve’ di quanto successo dopo il parto di Silvia, Sonia aveva spiegato: “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”.

Sonia con Silvia

In un’altra intervista a ‘Il Messaggero’ aveva invece detto: “Avevo 27 anni e quando mi dissero che la mia prima figlia avrebbe potuto condurre una vita terribile mi sono chiesta che cosa potessi fare? Ammazzarmi e darle la mia vita non avrebbe risolto i suoi problemi, allora mi sono detta: devo sperare che lei combatta per sempre o che trovi una serenità da un’altra parte? Ecco, io quello l’ho pensato. Poi per fortuna siamo andati avanti. E abbiamo creato intorno a lei un villaggio d’amore”.