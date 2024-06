''Da lì parte uno tsunami'': Antonella Clerici operata d'urgenza, asportate entrambe le ovaie, ecco cos'è successo

La conduttrice 60enne è ricoverata a Roma, all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

“Ora sto bene”, fa sapere la presentatrice dal letto d’ospedale nel suo post

Un fulmine a ciel sereno. Antonella Clerici è stata operata d’urgenza. Alla conduttrice 60enne sono state asportate entrambe le ovaie, racconta tutto in un lungo post condiviso su Instagram. Accompagna le sue parole con una foto che la ritrae nel letto d’ospedale. E’ ricoverata all’Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. “Da lì parte uno tsunami”, sottolinea, lasciando intendere che non si aspettava affatto quel che è accaduto in poche ore.

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione”, esordisce Antonella. “Giovedì scorso Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”.

La presentatrice non scrive la parola tumore, ma sembrerebbe scontato che di questo di sarebbe trattato. Immediatamente precisa: “Tutto è andato bene”.

La Clerici poi dice un enorme grazie ai medici, lo fa con tutto il suo cuore: “Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Andriana Bonifacino (esperta in Senologia Diagnostica e Terapeutica, ndr) che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo, ma determinante, il Professor Enrico Vizza, straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’. Non la dimenticherò. Grazie a OFO Regina Elena - San Gallicano, all'equipe del prof. Vizza e a tutte le infermiere e infermieri . Adesso un po' di convalescenza... A presto”.

Sotto al post le arrivano un mare di auguri di pronta guarigione dagli amici famosi e dai suoi sostenitori, quel pubblico che da sempre la ama. Il compagno Vittorio Garrone è accanto a lei: “Sempre con te, a fianco a te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei Amore”.