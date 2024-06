La sorpresa arriva a mezzanotte: per il suo compleanno, celebrato ieri, 12 giugno, i ragazzi lo fanno commuovere

La primogenita 20enne e il secondogenito 18enne stupiscono il papà a cui sono legatissimi

I suoi ragazzi lo fanno commuovere, ha le lacrime agli occhi: la loro è una sorpresa bellissima che arriva a mezzanotte, in occasione del compleanno, celebrato ieri, 12 giugno. Francesco Renga compie 56 anni. Il gesto dei figli gli scalda il cuore. Jolanda e Leonardo gli regalano una piccola torta con candeline. La primogenita 20enne e il secondogenito 18enne stupiscono il papà a cui sono legatissimi: il cantante racconta tutto in un video condiviso sul social.

Jolanda e Leonardo hanno attaccato un festone con su scritto: “Happy Birthday". Hanno allestito il tavolo del salone della casa dell’artista. Ci sono sfere piene di coriandoli sopra e una torta alle ciliegie glassata con candeline a forma di numero sopra. Sono accese. “Mi hanno fatto una sorpresa i miei bambini”, dice Francesco emozionato.

Renga riprende i figli: Jolanda sorride, Leonardo non si fa vedere in viso, ma è lì. Sul tavolo c’è anche il loro dono, racchiuso in una busta in tessuto sulla quale sono ricamante le parole: “La dolce vita”.

Francesco bacia i suoi pargoli, ormai grandi, ma affettuosissimi. “Grazie! Non me lo aspettavo”, svela. Poi soffia sulle candeline e le spegne con le lacrime agli occhi. A chiusura della clip che posta mette anche alcuni scatti di compleanni precedenti sempre trascorsi coi suoi Jolanda e Leonardo. “Sorpresa dei miei ‘bambini’ stanotte… E sono 56! Più o meno… Quello che ricordo è sempre davanti a me o nel mio cuore! Grazie a tutti per l’amore”, scrive. Gli arrivano gli auguri anche dell’ex Ambra Angiolini, la mamma di Jolanda e Leonardo, con cui il legame rimane saldo: si vogliono un gran bene.