''Sento una nuova energia dentro'': Chiara Ferragni si rivolge ai follower stranieri e parla di una 'nuova vita' dopo la rottura con Fedez

“Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già…”

Lo scandalo generato dal pandoro-gate e tutti i guai giudiziari che ne sono scaturiti, non ancora risolti, il matrimonio finito, evaporato col padre dei suoi due figli. E’ già tutto dimenticato, o così pare. Chiara Ferragni si rivolge ai follower stranieri e parla di una ‘nuova vita’ dopo la rottura con Fedez. “Sento una nuova energia dentro”, rivela ai fan.

“Grazie per avermi aiutata così tanto dandomi tutta questa energia in questa nuova fase della mia vita”, sottolinea l’imprenditrice digitale sorridente. Mostra tra le nuove foto il tatuaggio che ha con la scritta “Luce”. Si sente rinnovata. “Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo”, sottolinea ancora l’influencer, come se la bufera che l’ha travolta fosse solo un lontano ricordo.

“Ciao ragazzi, sono in ufficio. E’ passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho parlato con voi così e quindi mi sono detta ‘Forse devo fare una storia’. Sento che ho davvero una forte energia in questo momento e questo è anche grazie a voi, a tutti i vostri commenti e messaggi e per essermi sempre stati vicino. Vi amo”, dice Chiara mostrandosi col volto sereno.

“Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo davvero strano della mia vita. Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo - continua - Sono contenta di questa nuova energia che sento dentro di me. Sono contenta per quello che verrà: per i nuovi progetti a cui sto lavorando, e che non vedo l'ora di condividere con voi, e di questa nuova vita in generale perché ci potrà sempre essere della nuova magia. Tutti noi dovremmo cercare di vederla nelle nostre esistenze. Era solo un pensiero che volevo condividere con voi. Vi voglio bene”. Federico Lucia ha parte del passato, si volta pagina.