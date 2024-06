''Sono fiera di essere la figlia dei miei genitori, sogno di condurre Sanremo'': Aurora Ramazzotti rivela di voler ancora fare la conduttrice

La 27enne rivela come la maternità l’ha cambiata: è mamma di Cesare, un anno

Aurora Ramazzotti, influencer 27enne, rivela di voler ancora fare la conduttrice, è uno dei suoi desideri professionali più grandi. “Sogno di condurre Sanremo”, confida a Today che l’ha intervistata. Quando le si fa notare che se si digita il suo nome su Google una delle prime cose che esce è “figlia di”, la 27enne replica: “Sono fiera di essere la figlia dei miei genitori”.

Spesso in rete viene nominata come pargola ‘solo’ della mamma Michelle Hunziker, scordando il famoso e importante papà, Eros Ramazzotti. “Intanto si sono dimenticati un genitore che se dobbiamo dirne uno, li diciamo tutti e due. Io sono molto fiera di essere figlia dei miei genitori quindi per me è una ragione di vanto. Loro sono la ragione per cui ho deciso di fare questo mestiere perché mi hanno portata ad appassionarmi di quello che è intrattenimento, arte, musica. Quindi sono contenta e lavorerò duramente per far sì che la mia definizione/biografia sia un po' più di quello!", dice Aury.

Spesso critica e attaccata, la Ramazzotti replica serafica: “Non si può piacere a tutti e non è neanche mia ambizione. Ci sono sicuramente tante cose che ancora non si sono scoperte e spero di avere l'opportunità di poterle mostrare”. Vuole fortissimamente migliorarsi e diventare una presentatrice televisiva: “Assolutamente sì. Se prima comunque era la strada su cui mi ero anche un po' fossilizzata, adesso rimane sempre il mio sogno ultimo. Però ho capito che forse è il caso che io mi renda più accessibile alle persone e gli dia la possibilità di scoprire chi sono e le cose che so fare, prima di passare a quello. Paziento, non ho fretta. Ogni cosa a suo tempo”.

La maternità l’ha cambiata: dal compagno Goffredo Cerza poco più di un anno fa ha avuto Cesare. Aurora chiarisce: “Tutto cambia con la maternità. Per me è stata un'esperienza molto positiva, con tutte le difficoltà che porta ovviamente, però io sono rinata da quando c'è il mio piccolo. Mi ha aiutato molto a mettere le cose in prospettiva. Un figlio è una cosa talmente importante che fa perdere di importanza alle cose superflue che magari prima avevano un ruolo più predominante che mi provocavano ansia nella mia vita”.

La ragazza poi confida i sogni nel cassetto: “Troppi! Mi piacerebbe fare un sacco di cose, viaggiare in posti che non ho ancora visitato, mi piacerebbe condurre Sanremo un domani, mi piacerebbe fare un film, mi piacerebbe fare teatro, mi piacerebbe cantare. Sai quanti ne ho ma magari riuscirò, chi lo sa, io spero”.