I due arrivano mano nella mano al Gran Premio, poi lui posta una foto di lei nelle storie

Il 34enne trascorre un weekend super lusso tra yacht e feste: la Ferragni un lontano ricordo

E’ al centro dei riflettori, che ormai difficilmente si staccano da lui, che non fa nulla, però, per evitarli, anzi. Fedez va al Gran Premio di Monte Carlo e si lascia paparazzare insieme a Garance Authié, super modella 20enne. I due al paddock arrivano mano nella mano e immediatamente in Rete finisce il filmato che li mostra così. Poi il rapper 34enne, nelle sue storie, condivide un’immagine di lei. Tutti si domandano se sia la sua nuova fidanzata.

E’ questa la nuova fidanzata di Fedez? Il rapper a Monte Carlo con Garance Authié, il gossip impazza

Stando ai rumor la frequentazione tra Federico e Garance andrebbe avanti già da qualche mese. I due sarebbero stati pizzicati insieme prima a Courchevel, poi a Parigi, Miami, Coachella e ora nel Principato. L’artista non si sbottona, ma al GP di Monaco non fa neanche nulla per sviare i fotografi. Anzi.

La modella 20enne col 34enne a bordo dello yacht di Leonardo Del Vecchio

Bionda, snella, occhi azzurri, alta un metro e ottanta, Garance sembrerebbe quasi una versione più giovane dell’ex moglie Chiara Ferragni, da cui Fedez pare oramai lontanissimo. La donna da cui ha avuto Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, parrebbe un lontano ricordo.

Federico non fa nulla per nascondersi, anzi, mostra la ragazza nelle sue storie

I Ferragnez non hanno retto, travolti da una bufera giudiziaria e non solo, e sono malamente naufragati, implosi, fagocitati, probabilmente, dalle loro differenze e dal pandoro-gate, che ha arreccato danni irreparabili all’immagine dell’imprenditrice digitale 37enne.

I due prima della festa sulla lussuosa barca, sono arrivati al paddock del GP di Monaco mano nella mano

Fedez e la ragazza si gustano elettrizzati la corsa di Formula 1, poi fanno festa sul lussuosissimo yacht di Leonardo Del Vecchio. Lucia la mostra senza remore sul suo profilo. Feste in discoteca e tanto divertimento. Smentite così anche le voci sulla salute precaria di Fedez. Sta bene e, almeno così parrebbe, prosegue dritto per la sua strada, proiettato unicamente sulla sua vita tutta in divenire.